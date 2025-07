HDBank báo lãi 6 tháng hơn 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ ROE 26,5%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) công bố kết quả kinh doanh quý II và luỹ kế 6 tháng 2025 với lợi nhuận vượt 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý II/2025, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng .

Tăng trưởng tín dụng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng , tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… bứt phá trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng . Đồng thời, hiệu quả của công tác chuyển đổi số được thể hiện rõ nét với chi phí hoạt động được tối ưu hóa, giúp tỷ lệ CIR cải thiện xuống mức 25,5%.

Với kết quả trên, HDBank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,5%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt mức cao với 2,2%. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 1,94%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hơn 13% (theo chuẩn Basel II). Các chỉ tiêu an toàn khác được đảm bảo ở mức tốt so với ngành.

HDBank ghi nhận lợi nhuận ấn tượng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản HDBank vượt 784 nghìn tỷ đồng , tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng , tăng 7%. Dư nợ vượt 517 nghìn tỷ đồng , tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần 2 lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.

Ngân hàng tích cực triển khai chương trình theo định hướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, như cho vay phát triển nhà ở xã hội và khách hàng trẻ mua nhà ở, gói tín dụng cho lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số, các chuỗi giá trị, cho vay khu vực nông thôn và nông nghiệp công nghệ cao, tín dụng xanh…

Các đơn vị thành viên trong tập đoàn tài chính HD Financial Group như Công ty Tài chính HD SAISON hay Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki cũng ghi nhận kết quả 6 tháng tích cực, với số lượng tải app vượt 1 triệu chỉ trong 5 tháng hoạt động. Số lượng điểm giao dịch tài chính của HD Saison đã vượt 27.100 điểm, phục vụ 15,5 triệu khách hàng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 709 tỷ đồng , tăng 18%.

Tại Vikki Digital Bank, sau bước chuyển đổi toàn diện từ Ngân hàng Đông Á thành ngân hàng số thế hệ mới, thương hiệu này đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt tải ứng dụng, mở mới hơn 600.000 tài khoản chỉ trong 5 tháng hoạt động.

Công ty Chứng khoán HD cũng đạt lợi nhuận 382 tỷ đồng với tỷ lệ ROE 29%, thuộc nhóm 10 công ty có lợi nhuận cao nhất, thu nhập chủ yếu đến từ dịch vụ.

Bứt phá kinh doanh số

Trong quý II/2025, các chương trình kinh doanh số tiếp tục được triển khai, mang lại kết quả tích cực với 75% khách hàng mới được thu hút qua kênh số. Số lượng giao dịch trên các nền tảng số tăng 51% và tỷ lệ giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên kênh số chiếm 94% tổng số giao dịch. Các bộ giải pháp số cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được ra mắt và liên tục cải tiến.

Dự án công nghệ lớn khác như ứng dụng AI, học máy vào quản trị, đào tạo, tự động hóa vận hành… tiếp tục tăng tốc. HDBank tiên phong triển khai công nghệ ngân hàng lõi tiên tiến và siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới. Những bước chuyển đổi này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn tạo nền tảng để ngân hàng phát triển mô hình tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và mở rộng kết nối hệ sinh thái số.

HDBank tiên phong triển khai công nghệ ngân hàng lõi tiên tiến và siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới.

Song hành kết quả kinh doanh tích cực, HDBank nhận nhiều giải thưởng do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng: Ngân hàng bán lẻ nội địa xuất sắc, Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối và thanh toán quốc tế xuất sắc, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất theo bình chọn của Forbes và là một trong số 5 đại diện của Việt Nam được chọn vinh danh tại Giải thưởng Quản trị Công ty ASEAN 2025 tại Malaysia.

Những kết quả HDBank đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm đã vượt hơn mong đợi của cổ đông, nhà đầu tư so với kế hoạch đặt ra cho năm tài chính 2025.