Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Đầu tháng 9, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng đang dao động 3-6%/năm, nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các kỳ hạn.

Mức lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay có thể kể đến ABBank khi ngân hàng áp dụng mức lãi suất lên đến 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải mở mới hoặc tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Tiếp đến là PVcomBank với lãi suất 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy, điều kiện là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng .

HDBank cũng áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng .

Đối với số tiền gửi thông thường, lãi suất của các ngân hàng đa số ở ngưỡng 3-6%/năm.

Cụ thể, đối với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Vikki Bank và GPBank đang có mức lãi suất cao nhất là 5,95%/năm. Tiếp đó là ngân hàng VietBank và MBV là 5,8%/năm, VietABank, SaigonBank, NCB, MSB, HDBank, BVBank và ABBank đều có mức lãi suất là 5,6%/năm...

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất đầu tháng 9/2025.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, ngân hàng GPBank hiện có mức lãi suất tốt nhất là 5,7%/năm, tiếp theo là Vikki Bank (5,65%/năm), MBV (5,6%/năm), NCB (5,45%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng Vikki Bank và GPBank hiện có mức lãi suất 5,65%/năm, tiếp theo là MBV (5,5%/năm), VietBank (5,4%/năm), NCB (5,35%/năm)...

Ở kỳ hạn 3 tháng, ngân hàng Vikki Bank và Baoviet Bank có mức lãi suất cao nhất là 4,35%/năm, còn kỳ 1 tháng, Vikki Bank hiện có mức lãi suất cao nhất là 4,15%/năm.

Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (big 4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Cụ thể, biểu lãi suất tại Vietcombank hiện vẫn giữ nguyên ở các kỳ hạn, với lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên niêm yết lãi suất ở mức 4,7%/năm. Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tại BIDV, mặt bằng lãi suất cũng duy trì sự ổn định so với tháng trước, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 và 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng duy trì ở mức 4,7%/năm và kỳ hạn 24 tháng vẫn niêm yết ở mức 4,8%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm.

Nhận định mới nhất về xu hướng lãi suất, các chuyên gia VCBS Research cho biết, đến cuối năm, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025.

Còn ABS Research cũng cho rằng, trong bối cảnh NHNN tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ ổn định, khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn và tín dụng toàn hệ thống tăng mạnh, lãi suất huy động được dự báo sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2025.