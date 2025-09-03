Giá vàng thế giới đạt đỉnh mọi thời đại

Giá vàng liên tục đạt mức cao kỷ lục khi thị trường vàng bước vào mùa tiêu thụ cao điểm, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Giá vàng liên tục lên cao chưa từng có trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 2/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 58 USD lên kỷ lục 3.531 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm tiến sát mốc 3.540 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ nhảy vọt 2,2%, đạt 3.592 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã phục hồi về sát mốc 3.540 USD /ounce. Bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần 92% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp ngày 17/9. Đồng thời, giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch vừa qua. Biểu đồ: TradingView.

Giới phân tích nhận định đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố nhờ các ngân hàng trung ương liên tục mua vào, nhu cầu đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD, xu hướng trú ẩn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị - thương mại và đồng USD suy yếu, theo Reuters.

Sự bất ổn quanh chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng góp phần nâng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Những màn đối đầu công khai của ông Trump với Chủ tịch Fed Jerome Powell và nỗ lực bãi nhiệm thành viên Hội đồng Thống đốc Lisa Cook làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này.

"Những cáo buộc nhằm vào bà Cook là lời cảnh báo rõ ràng đối với các thành viên khác của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Họ phải nhượng bộ trước áp lực của chính phủ về việc cắt giảm mạnh lãi suất và điều này khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn", Commerzbank nhận định.

Tuần này, nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ để có thêm manh mối về quy mô giảm lãi suất. Theo ông Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse by OANDA, báo cáo kém lạc quan có thể làm tăng xác suất giảm 0,5%.

Sức mua của các quỹ ETF vàng năm nay cũng củng cố đà tăng cho kim loại quý. SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, cho biết dự trữ vàng đã tăng 1% cuối tuần trước lên hơn 977 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Natasha Kaneva - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại JP Morgan dự báo giá vàng có thể lên 3.675 USD cuối năm nay và chạm 4.250 USD vào cuối năm sau.