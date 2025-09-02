Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, nối dài đà tăng 6 phiên liên tiếp. Đà bứt phá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và đồng USD rơi xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/9. Ảnh: Shannon Stapleton/ Reuters.

Giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc để chạm mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch thứ Ba (2/9), đánh dấu chuỗi tăng kéo dài 6 phiên liên tiếp. Động lực chính đến từ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng này.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,6% so với đầu giờ, lên 3.497 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ thậm chí nhảy vọt 1,4%, đạt 3.564 USD /ounce.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích của Capital.com, nhận định bối cảnh kinh tế Mỹ suy yếu cùng kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất đang là chất xúc tác lớn cho đà tăng của kim loại quý. Ông cũng lưu ý thêm, cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng sâu sắc vào đồng USD càng củng cố vị thế của vàng, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích Fed về tính độc lập.

Trong nhiều tháng, ông Trump đã chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell vì không nhanh chóng cắt giảm lãi suất, đồng thời gần đây nhắm vào chi phí cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương tại Washington. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho rằng dù Fed cần độc lập, cơ quan này đã “mắc nhiều sai lầm” và bảo vệ quyền của Tổng thống Trump trong việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá tới 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25% lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9. Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng - vốn là tài sản không sinh lời - thường có lợi thế.

Chính áp lực giảm giá đồng USD, chỉ số USD Index - thước đo giá trị của đồng bạc xanh trong giỏ tiền tệ chủ chốt - đã xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua cũng là nguyên nhân khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo. Nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp, dự kiến ra mắt vào thứ Sáu tuần này, để có thêm cơ sở đánh giá quy mô nới lỏng chính sách của Fed.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đang trong đợt biến động mạnh. Giá bạc giao ngay nhích 0,1% lên 40,71 USD /ounce, sau khi lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 9/2011 trong phiên liền trước. Bạch kim tăng 1% lên 1.416 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,7% còn 1.129 USD /ounce.