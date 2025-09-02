Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục

  • Thứ ba, 2/9/2025 12:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, nối dài đà tăng 6 phiên liên tiếp. Đà bứt phá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và đồng USD rơi xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/9. Ảnh: Shannon Stapleton/ Reuters.

Giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc để chạm mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch thứ Ba (2/9), đánh dấu chuỗi tăng kéo dài 6 phiên liên tiếp. Động lực chính đến từ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng này.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,6% so với đầu giờ, lên 3.497 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ thậm chí nhảy vọt 1,4%, đạt 3.564 USD/ounce.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích của Capital.com, nhận định bối cảnh kinh tế Mỹ suy yếu cùng kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất đang là chất xúc tác lớn cho đà tăng của kim loại quý. Ông cũng lưu ý thêm, cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng sâu sắc vào đồng USD càng củng cố vị thế của vàng, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích Fed về tính độc lập.

Trong nhiều tháng, ông Trump đã chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell vì không nhanh chóng cắt giảm lãi suất, đồng thời gần đây nhắm vào chi phí cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương tại Washington. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho rằng dù Fed cần độc lập, cơ quan này đã “mắc nhiều sai lầm” và bảo vệ quyền của Tổng thống Trump trong việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá tới 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25% lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9. Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng - vốn là tài sản không sinh lời - thường có lợi thế.

Chính áp lực giảm giá đồng USD, chỉ số USD Index - thước đo giá trị của đồng bạc xanh trong giỏ tiền tệ chủ chốt - đã xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua cũng là nguyên nhân khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo. Nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp, dự kiến ra mắt vào thứ Sáu tuần này, để có thêm cơ sở đánh giá quy mô nới lỏng chính sách của Fed.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đang trong đợt biến động mạnh. Giá bạc giao ngay nhích 0,1% lên 40,71 USD/ounce, sau khi lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 9/2011 trong phiên liền trước. Bạch kim tăng 1% lên 1.416 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,7% còn 1.129 USD/ounce.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

giá vàng Donald Trump Tiền mã hóa giá vàng thế giới giá vàng quốc tế kim loại quý Fed Donald Trump lãi suất Fed chính sách tiền tệ Mỹ

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gia vang dung dung hinh anh

Giá vàng dựng đứng

09:17 30/8/2025 09:17 30/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Với mức tăng mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, giá vàng miếng trong nước tiếp tục leo thẳng lên mốc lịch sử mới ở gần 131 triệu/lượng.

