Giá vàng thế giới nhảy vọt

Lạm phát Mỹ nhích lên và bất ổn tại Fed khiến giá vàng thế giới có thời điểm tăng hơn 30 USD vào phiên cuối tuần.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng hơn 30 USD trong phiên cuối tuần. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 29/8 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 30 USD lên 3.446 USD /ounce, là vùng giá cao nhất kể từ trung tuần tháng 7 đến nay.

Tính trong một tháng gần nhất, giá vàng giao ngay đã tăng 4,7%, cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Chuyên gia nhận định thị trường vàng đi lên khi đồng USD suy yếu. Tháng này, chỉ số USD-Index đã giảm 2,2% trong khi đồng USD mất giá so với nhiều đồng tiền tệ khác trên thế giới. Điều này giúp vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác, theo Reuters.

Bên cạnh đó, số liệu mới nhất cho thấy tiêu dùng của Mỹ vẫn vững chắc trong tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát nhích nhẹ khi thuế nhập khẩu khiến một số mặt hàng tăng giá. Chỉ số PCE tháng 7 đã tăng 0,2% so với tháng trước đó.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng Fed giảm lãi suất 1-2 lần trong năm nay. Việc này sẽ có lợi cho giá hàng hóa, bao gồm cả vàng và bạc", David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures, nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá gần 89% Fed hạ lãi suất tham chiếu thêm 0,25% trong phiên họp tháng 9. Trong môi trường lãi suất thấp, giá vàng thường có xu hướng tăng cao.

Ngày 29/8, một tòa án tại Mỹ cũng cân nhắc việc chặn tạm thời lệnh sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện, bà đã nộp đơn kiện ông Trump và nói rằng Tổng thống không có lý do chính đáng bãi nhiệm bà.

"Giá vàng cũng đang hưởng lợi từ sự bất ổn tại Fed. Các quỹ ETF vàng đã mua vào gần 15 tấn trong 2 ngày qua", Commerzbank nhận xét.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên cuối tuần. Bạc tăng trên 1,6% lên 39,61 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng 0,3% và palladium gần như đứng yên.

Theo các nhà phân tích tại Bank of America (BoA), đà tăng của giá vàng vẫn sẽ tiếp diễn, khả năng chạm mốc 4.000 USD /ounce trong nửa đầu năm 2026.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khiến BoA phải điều chỉnh dự báo về lãi suất theo hướng giảm. Mặt khác, số liệu việc làm không khả quan cũng như các dấu hiệu khác cho thấy sự điều chỉnh trên thị trường lao động có thể sẽ khiến Fed thay đổi việc đánh giá các rủi ro.