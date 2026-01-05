Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biến động tại Venezuela có tác động tới giá xăng dầu Việt Nam?

  • Thứ hai, 5/1/2026 21:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, vụ việc tại Venezuela dù chưa tạo áp lực chi phí nhập khẩu tức thời đối với Việt Nam, nhưng làm gia tăng rủi ro biến động giá thời gian tới.

Sáng 5/1, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục ghi nhận những diễn biến bất ổn rõ rệt ngay từ phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư vẫn chưa thể định hình đầy đủ tác động từ cuộc khủng hoảng tại Venezuela đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá dầu trong phiên sáng nay diễn biến trái chiều. Dầu WTI giao ngay được chào bán ở mức 57,2 USD/thùng, giảm 0,06 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,11% so với phiên trước. Trong khi đó, dầu Brent ngọt nhẹ giao dịch quanh 60,75 USD/thùng, nhích nhẹ 0,06 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,01%.

Diễn biến giằng co này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường, nhất là trong bối cảnh giá dầu thô đã giảm mạnh trong tuần trước, kéo theo mức giá bình quân sụt sâu so với tháng trước.

Tính chung, giá dầu thô bình quân tháng 1 giảm trên 4,7% so với tháng 12/2025. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thế giới vẫn duy trì xu hướng suy giảm hai con số, dao động từ 20% đến trên 22%.

Theo phân tích của các chuyên gia trên Trading Economics, điểm nhấn lớn nhất của thị trường hiện nay không nằm ở biến động giá tức thời, mà ở sự bất định kéo dài do rủi ro địa chính trị. Giá dầu liên tục “lên rồi lại xuống”, khiến việc dự báo xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Venezuela anh 1

Ở trong nước, các doanh nghiệp đang phản ứng tương đối thận trọng trước những biến động từ thị trường quốc tế.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Bắc đánh giá các doanh nghiệp trong trước đang theo dõi sát tác động từ sự kiện tại Venezuela để xây dựng kịch bản ứng phó khi giá biến động mạnh. Dù sự kiện này chưa tạo áp lực chi phí nhập khẩu tức thời đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng làm gia tăng rõ rệt rủi ro biến động giá.

Theo vị này, Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn, nhưng hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn cung toàn cầu nên chưa tạo ra cú sốc giá đáng kể. Tuy nhiên, tác động rõ nét nhất ở thời điểm này là yếu tố tâm lý thị trường, khi giá dầu trở nên khó dự báo hơn, biên độ dao động ngắn hạn gia tăng, buộc các doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc chốt giá và quản trị tồn kho.

"Nếu giá tăng nhanh, chi phí nhập khẩu bị đẩy lên trong khi giá bán lẻ điều chỉnh theo chu kỳ, tạo độ trễ bất lợi cho biên lợi nhuận. Ngược lại, nếu doanh nghiệp gia tăng tồn kho khi giá thấp nhưng thị trường đảo chiều giảm mạnh, nguy cơ kẹt tồn kho giá cao sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và dòng tiền", vị này nói.

Đánh giá về xu hướng thời gian tới, các doanh nghiệp đầu mối cho rằng với diễn biến giá dầu thế giới còn nhiều bất ổn nhưng chưa xuất hiện cú sốc lớn, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh vào thứ Năm (8/1) có thể tiếp tục giảm nhẹ, với mức giảm dự kiến khoảng 50-100 đồng/lít, nếu các yếu tố quốc tế không phát sinh biến động mới.

Hiện giá bán lẻ xăng E5 RON 92 đang giao dịch ở mức 18.438 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III là 18.917 đồng/lít.

Giá dầu ra sao sau khi Tổng thống Venezuela bị bắt?

Giá dầu được dự báo không biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng có khả năng giảm từ 2027 trở đi khi sản lượng dầu của Venezuela phục hồi.

7 giờ trước

Mỹ bắt Tổng thống Venezuela: Thế giới 'nín thở' chờ giá xăng dầu

Động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela khiến thị trường năng lượng toàn cầu nín thở. Với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng sản lượng thực tế suy giảm mạnh, tác động tới giá xăng dầu là ẩn số lớn.

36:2156 hôm qua

Bắt buộc dùng từ 1/6, xăng E10 hiện được tiêu thụ thế nào?

Sau 5 tháng thí điểm, xăng E10 mở rộng phạm vi phân phối, hướng tới việc sẵn sàng bán trên toàn quốc và thay thế xăng khoáng từ 1/6/2026.

18:28 2/1/2026

https://tienphong.vn/bien-dong-tai-venezuela-co-tac-dong-toi-gia-xang-dau-viet-nam-post1810361.tpo

Theo Xuân Phong/Tiền Phong

Venezuela Nhiên liệu sinh học xăng dầu giá xăng giá dầu

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

Gia xang giam xuong duoi 19.000 dong/lit hinh anh

Giá xăng giảm xuống dưới 19.000 đồng/lít

14:54 31/12/2025 14:54 31/12/2025

0

Từ 15h ngày 31/12, giá xăng RON 95 giảm 90 đồng/lít xuống 18.910 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 27 lần giảm giá.

TP.HCM con chung cu gia duoi 35 trieu dong/m2 hinh anh

TP.HCM còn chung cư giá dưới 35 triệu đồng/m2

45 phút trước 22:17 5/1/2026

0

Các dự án căn hộ có giá dưới 35 triệu/m2 ở TP.HCM chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung. Tuy nhiên, phần lớn đã hình thành từ lâu, cư dân sống ổn định, hoạt động môi giới không sôi động.

