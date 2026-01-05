Giá dầu ra sao sau khi Tổng thống Venezuela bị bắt?

Giá dầu được dự báo không biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng có khả năng giảm từ 2027 trở đi khi sản lượng dầu của Venezuela phục hồi.

Giá dầu thế giới hiện bị chi phối bởi bất ổn chính trị nhiều hơn là các yếu tố cung - cầu cơ bản. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas. Ông cũng tuyên bố lệnh cấm vận của Mỹ đối với toàn bộ dầu mỏ Venezuela vẫn được thực thi, theo Reuters.

Sản lượng dầu Venezuela có thể vẫn tăng

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định rủi ro đối với giá dầu trong ngắn hạn đến từ căng thẳng Mỹ - Venezuela hiện vẫn chưa rõ ràng và tình hình còn phụ thuộc vào các diễn biến sau đó.

Hiện, Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá dầu năm 2026, với giá dầu Brent trung bình ở mức 56 USD /thùng và dầu WTI của Mỹ ở mức 52 USD /thùng, trong khi sản lượng dầu của Venezuela năm 2026 được dự báo đi ngang ở mức 900.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, về dài hạn, sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng, kéo theo giá dầu trong năm 2027 và các năm tiếp theo có khả năng giảm.

Venezuela từng đạt sản lượng đỉnh khoảng 3 triệu thùng/ngày vào giữa những năm 2000 và hiện nắm giữ khoảng 1/5 trữ lượng dầu toàn cầu.

"Bất kỳ sự phục hồi nào liên quan đến sản lượng dầu cũng cần thời gian và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn", các nhà phân tích lưu ý.

Goldman Sachs ước tính giá dầu đến năm 2030 có thể chịu áp lực giảm khoảng 4 USD /thùng trong kịch bản sản lượng dầu thô của Venezuela tăng lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Còn trong phiên giao dịch chiều 5/1, giá dầu giảm nhẹ khi nguồn cung toàn cầu dồi dào đã bù đắp cho những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, hợp đồng dầu Brent giảm 21 cent (-0,4%) xuống còn 60,54 USD /thùng, trong khi dầu WTI giảm 28 cent (-0,5%) còn 57,04 USD /thùng.

Bà Helima Croft, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của RBC Capital, cho biết việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cứng rắn từ Mỹ có thể giúp "mở khóa" thêm hàng trăm nghìn thùng dầu/ngày trong vòng 12 tháng, nếu quá trình chuyển tiếp diễn ra theo một khuôn khổ nhất định.

"Tuy nhiên, trong kịch bản chuyển giao quyền lực hỗn loạn như đã từng xảy ra tại Libya hoặc Iraq, mọi dự đoán đều có thể bị đảo lộn", bà nói thêm.

Các nhà phân tích cũng đang theo dõi phản ứng của Iran sau khi ông Trump đe dọa can thiệp vào chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình tại quốc gia sản xuất dầu mỏ này, qua đó làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.

Thị trường khó đoán

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng các đồng minh (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu trong cuộc họp ngày 4/1. Đáng chú ý, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá dầu đã giảm hơn 18% trong năm 2025 và đây cũng là mức sụt giảm theo năm mạnh nhất kể từ 2020, do lo ngại ngày càng tăng về tình trạng dư cung.

Ngoài tình hình leo thang giữa Mỹ và Venezuela, căng thẳng giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bùng phát vào tháng trước liên quan đến cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Yemen, càng khiến thị trường trở nên khó đoán.

"Hiện tại, thị trường dầu mỏ chủ yếu bị chi phối nhiều hơn bởi bất ổn chính trị so với các yếu tố cung - cầu cơ bản. Rõ ràng OPEC+ đang ưu tiên sự ổn định hơn là đưa ra kế hoạch hành động cụ thể ở thời điểm hiện tại", ông Jorge Leon, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy và là cựu quan chức OPEC, nhận định.

8 thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman đã nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tương đương gần 3% nhu cầu dầu toàn cầu nhằm giành lại thị phần.

Hồi tháng 11/2025, nhóm này đã nhất trí tạm dừng việc tăng sản lượng tháng 1-3/2026 do nhu cầu tương đối thấp trong mùa đông tại Bắc bán cầu.

Trong quá khứ, OPEC+ từng vượt qua nhiều bất đồng nội bộ bằng cách ưu tiên quản lý thị trường hơn là các tranh chấp chính trị.

Tuy nhiên, nhóm này đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác, trong đó xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, còn Iran đang đối mặt với các cuộc biểu tình và những đe dọa can thiệp từ Mỹ.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, thậm chí còn vượt cả quốc gia dẫn đầu OPEC là Saudi Arabia, nhưng sản lượng dầu của nước này đã lao dốc do sự quản lý kém và căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Mỹ sẽ đưa những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, giới đầu tư toàn cầu cũng phải đối mặt với một làn sóng rủi ro địa chính trị mới sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro. Động thái này có thể mở ra trữ lượng dầu khổng lồ của quốc gia này và hỗ trợ các tài sản rủi ro trong dài hạn, nhưng trước mắt vẫn gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, ông Trump cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ sẵn sàng chi hàng tỷ USD để khôi phục sản lượng dầu thô của Venezuela.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ đưa những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Những công ty này sẽ trả chi phí để tái thiết hệ thống hạ tầng khai thác dầu thô đã xuống cấp tại quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, vị Tổng thống mong muốn tài nguyên năng lượng này được khai thông và vận hành đúng cách. Trong tương lai, Mỹ sẽ bán một lượng lớn dầu cho các quốc gia khác, trong đó nhiều nước đang sử dụng nguồn cung năng lượng từ Venezuela.

Không chỉ Mỹ, nhiều năm qua, Nga và Trung Quốc cũng đã rót hàng tỷ USD vào dòng "vàng đen" tại Venezuela. Cuối tháng 11/2025, Quốc hội Venezuela đã phê chuẩn việc gia hạn thêm 15 năm liên doanh giữa công ty dầu khí quốc doanh PDVSA và một đơn vị của Roszarubezhneft (Nga) - hiện vận hành 2 mỏ dầu tại khu vực phía tây của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo các nghị sĩ, trước khi bỏ phiếu thông qua, các liên doanh này có thể tiếp tục khai thác 2 mỏ dầu Boqueron và Perija đến năm 2041, với mục tiêu sản xuất khoảng 91 triệu thùng dầu thô, tương đương 16.600 thùng/ngày. Tổng mức đầu tư ước tính vào khoảng 616 triệu USD .

Về phía Trung Quốc, quốc gia này đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Venezuela thông qua các khoản vay quy mô hàng chục tỷ USD và phần lớn được hoàn trả bằng dầu thô. Mô hình vay - trả bằng dầu không chỉ giúp Venezuela duy trì nguồn tài chính trong giai đoạn khó khăn, mà còn mang lại cho Trung Quốc nguồn cung năng lượng dài hạn, tương đối ổn định.

Ngoài ra, các tập đoàn nhà nước Trung Quốc như CNPC, Sinopec... đã hiện diện trong lĩnh vực khai thác, dịch vụ và kỹ thuật dầu khí tại Venezuela, từ thăm dò, nâng cấp mỏ dầu nặng đến hỗ trợ hạ tầng khai thác.