Giá vàng trong nước xô đổ mọi kỷ lục

Biến động tăng tiếp tục ghi nhận với giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch sáng nay (28/8), kéo giá bán mặt hàng này lên đỉnh lịch sử mới ở 128,2 triệu đồng/lượng.

Giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã đắt hơn đầu năm gần 50 triệu đồng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 28/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá bán vàng miếng thêm 700.000 đồng ở chiều mua lên 126,7 triệu đồng/lượng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán lên 128,2 triệu/lượng.

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, tức vượt 128 triệu/lượng.

Xô đổ mọi kỷ lục

Đáng chú ý, đây tiếp tục là vùng giá bán ra cao nhất lịch sử của vàng miếng SJC. So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng đã tăng hơn 7 triệu đồng, tương ứng với mức tăng ròng hơn 5%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng 45 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 53%.

Diễn biến này hoàn toàn bất ngờ với giới đầu tư. Trước đó, nhiều người kỳ vọng giá vàng miếng SJC sẽ giảm mạnh khi quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng SJC cũng như nhập khẩu nguyên liệu vàng được xóa bỏ. Tuy nhiên, đà giảm đã không xuất hiện dù Chính phủ đã ban hành nghị định mới với nhiều nội dung "cởi trói" cho thị trường vàng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đáp ứng một số điều kiện được sản xuất vàng miếng.

Giải thích điều này với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam cho biết trong ngắn hạn, việc chuyển sang cơ chế cấp quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng có thể tạo ra sự tạm thời thiếu hụt nguồn cung do các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép, với thời gian tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ được nộp.

Ông Tuấn Anh cũng đánh giá chính sách mới có thể giúp giảm giá vàng trong nước đang liên tục lập đỉnh, nhưng không phải ngay lập tức vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đồng thời chính sách mới cũng không đảm bảo giảm giá tuyệt đối nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng do lạm phát toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn lạm phát ở Việt Nam và biến động tỷ giá USD/VND có thể giữ giá vàng miếng vẫn ở mức cao.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC XÔ ĐỔ MỌI KỶ LỤC TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 126.7 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.2

Giá vàng nhẫn cũng leo đỉnh lịch sử 123 triệu/lượng

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng là liên tục lập đỉnh lịch sử mới. Sáng nay, SJC nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 200.000 đồng, hiện giao dịch quanh mức 120,1 - 122,6 triệu đồng/lượng.

Hầu hết doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn áp sát vùng đỉnh 123 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã neo giá bán vàng nhẫn ở mức 123 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước, nhưng vẫn là giá bán cao nhất thị trường hiện nay.

Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 45%, và người mua từ đầu năm đã lãi gần 40 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong đà suy yếu, hiện giao dịch quanh mốc 3.384 USD /ounce, tức thấp hơn khoảng 11 USD (-0,33%) so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 108 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước tới hơn 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.