Giá vàng lập kỷ lục mới sau khi xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng

  • Thứ tư, 27/8/2025 09:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao trong phiên giao dịch sáng nay, ngay sau thông tin Chính phủ chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới ở 128 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 27/8, Công ty TNHHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 128 triệu đồng/lượng.

Đây tiếp tục là giá bán ra cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng trong nước và đã là lần thứ 11 mặt hàng này phá đỉnh lịch sử trong năm nay.

Đáng chú ý, diễn biến này ghi nhận ngay sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có nội dung về xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128

Không chỉ giá vàng miếng lập đỉnh lịch sử hôm nay, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh và đạt mức đỉnh mới.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 119,9 - 122,4 triệu/lượng, cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận.

Nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng còn lại như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn lên quanh vùng 122,5-122,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay tăng 200.000 đồng với giá bán vàng nhẫn, lên 122,8 triệu đồng/lượng. Đây là giá bán cao nhất thị trường hiện nay, cũng là mức cao nhất lịch sử của mặt hàng vàng nhẫn.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch ở mức 3.384 USD/ounce tức giảm 8 USD (-0,24%) so với khi mở cửa giao dịch. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 108 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC tới 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Theo Nghị định số 232/2025 mới ban hành, ngoài việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cơ quan quản lý cũng bổ sung quy định về thanh toán mua, bán vàng. Theo đó, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

Đọc tiếp

