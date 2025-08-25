Giá vàng trong nước quá mạnh

Giá vàng thế giới sụt giảm vẫn không thể kéo giá vàng trong nước giảm theo, ngược lại, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng trong nước xác lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng 25/8. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đi xuống từ đỉnh hai tuần do đồng USD phục hồi, trong bối cảnh thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

Giá vàng thế giới suy yếu

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay giảm 10 USD (-0,3%) xuống 3.364 USD /ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng mất 0,3%, còn 3.410 USD /ounce.

Nguyên nhân do cùng thời điểm, chỉ số USD Index tăng 0,2% sau khi chạm đáy 4 tuần, làm vàng kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Việc giá vàng thế giới giảm đang đi ngược dòng dự báo của giới phân tích và nhà đầu tư. Cuối tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tới, song nhấn mạnh lạm phát vẫn là rủi ro lớn.

Hiện công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào ngày 17/9.

Vàng thường được hưởng lợi khi kỳ vọng lãi suất giảm, do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời này thấp hơn. Hiện giới đầu tư chờ số liệu lạm phát Mỹ công bố vào ngày 29/8, dự kiến cho thấy lạm phát cơ bản tăng lên 2,9% - mức cao nhất từ cuối năm 2023.

Giá vàng thế giới suy yếu sau phiên tăng dựng đứng cuối tuần trước. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, trong khi giá vàng thế giới suy yếu, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này.

Vàng miếng SJC tăng quá mạnh

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở 125,9 - 126,9 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 300.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước. Đây cũng là mức giá cao nhất lịch sử mà vàng miếng SJC có được.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng, hiện neo tại vùng giá ngang bằng với SJC.

Vàng miếng SJC đã có 6 lần lập đỉnh liên tục chỉ trong tháng 8, và lần thứ 8 lập đỉnh nếu tính từ đầu năm. Mặt hàng này đã tăng 2 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tuần gần đây, tăng gần 6 triệu đồng/lượng so với hồi đầu tháng 8, và tăng tới gần 45 triệu đồng/lượng so với đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.9 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 126.9

Biến động tăng không chỉ diễn ra với giá vàng miếng SJC mà với cả vàng nhẫn. Mặt hàng này tiếp tục lập kỷ lục mới về giá, khi các doanh nghiệp nâng giá bán lên 122 triệu đồng/lượng.

Theo đó, SJC tăng 300.000 đồng với giá bán vàng nhẫn, hiện niêm yết ở 118,8 - 121,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 200.000 đồng để giao dịch quanh vùng 118,5 - 121,5 triệu/lượng.

Các doanh nghiệp DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá mặt hàng này đi ngang so với cuối tuần trước. Trong đó, DOJI và PNJ hiện neo tại vùng 118,8 - 121,8 triệu/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 119 - 122 triệu/lượng, cao nhất thị trường và cũng là mức giá kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay.

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng đã tăng giá bền bỉ trong suốt 1 tháng qua. Nếu so với hồi đầu năm, vàng nhẫn đã tăng ròng tới hơn 40%. Người mua vàng nhẫn hồi đầu năm hiện bán ra ở vùng giá lịch sử hôm nay sẽ ôm ngay khoản lãi gần 36 triệu đồng/lượng.