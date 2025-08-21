Giá vàng miếng SJC vượt 125 triệu/lượng

|
Giá vàng miếng trong nước vừa lập đỉnh lịch sử mới ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Khương Nguyễn.
Trong phiên giao dịch sáng nay (21/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện niêm yết ở 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.
Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.
Đây đã là lần thứ 6 trong năm nay vàng miếng lập kỷ lục về giá. So với đầu năm, giá vàng miếng đã tăng 41 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng hơn 50% chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng.
Ước tính, người mua vàng từ đầu năm nếu bán ra với mức giá lịch sử hôm nay sẽ nhận ngay khoản lãi ròng 40 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
|Nguồn: SJC
|Nhãn
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|Mua vào
|triệu đồng/lượng
|119.6
|119.6
|119.6
|119.7
|120
|119.9
|119.9
|121.5
|121.5
|121.7
|122.2
|122.4
|122.4
|123.2
|123.2
|123.2
|122.7
|122.7
|123
|123.7
|123.5
|123.5
|123.5
|124
|124
|123.8
|124.4
|Bán ra
|121.1
|121.1
|121.1
|121.2
|121.5
|121.4
|121.4
|123.5
|123.5
|123.3
|123.8
|123.8
|123.8
|124.4
|124.4
|124.4
|123.9
|123.9
|124.2
|124.7
|124.5
|124.5
|124.5
|125
|125
|124.8
|125.4
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/8. Vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng gần nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 117-117,5 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 120-120,5 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 15 USD (+0,4%) lên mức 3.341 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 107 triệu đồng/lượng.
Với mức này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.