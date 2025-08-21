Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng SJC vượt 125 triệu/lượng

  • Thứ năm, 21/8/2025 09:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 21/8, vàng miếng tăng 600.000 đồng, kéo giá bán lên mức cao lịch sử mới ở 125,4 triệu đồng/lượng và là lần thứ 6 mặt hàng này lập kỷ lục về giá trong năm nay.

Giá vàng miếng trong nước vừa lập đỉnh lịch sử mới ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (21/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện niêm yết ở 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Đây đã là lần thứ 6 trong năm nay vàng miếng lập kỷ lục về giá. So với đầu năm, giá vàng miếng đã tăng 41 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng hơn 50% chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng.

Ước tính, người mua vàng từ đầu năm nếu bán ra với mức giá lịch sử hôm nay sẽ nhận ngay khoản lãi ròng 40 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/8. Vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng gần nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 117-117,5 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 120-120,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 15 USD (+0,4%) lên mức 3.341 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 107 triệu đồng/lượng.

Với mức này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 32 USD/ounce trước thềm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

2 giờ trước

Vì sao giá vàng trong nước giảm nhỏ giọt khi thế giới lao dốc?

Giá vàng thế giới giảm về mốc 3.317 USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC trong nước chỉ giảm 200.000 đồng/lượng và vẫn đang ở mức cao "chót vót".

20 giờ trước

Giá vàng lao dốc

Giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 17 USD/oucne khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới nhất từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại sự kiện cuối tuần này.

25:1519 hôm qua

Hồng Nhung

