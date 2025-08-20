Giá vàng lao dốc

Giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 17 USD/oucne khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới nhất từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại sự kiện cuối tuần này.

Giá vàng thế giới suy yếu trước thềm phát biểu của Chủ tịch Fed. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sáng 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, hiện niêm yết ở mức 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Với vàng nhẫn, giá bán ra sáng nay cũng lùi từ 119,5 triệu/lượng xuống 119,3 triệu đồng, trong khi chiều mua giảm từ mức 117 triệu về 116,8 triệu đồng/lượng.

Đà giảm này chủ yếu chịu tác động từ thị trường vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 19/8 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã giảm xuống 3.314 USD /ounce - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Từ tuần trước, thị trường vàng gần như đi ngang quanh vùng 3.320- 3.340 USD /ounce trước khi lao dốc về sát mốc 3.310 USD .

Các chỉ số liên quan cũng không mấy khả quan. Chỉ số USD thu hẹp đà giảm và đi ngang, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Giá vàng thế giới đang suy yếu. Ảnh: Kitco.

"Nhìn chung, các nhà giao dịch đang điều chỉnh vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai trước thềm hội nghị Jackson Hole… thị trường sẽ khá yên ắng cho đến lúc đó", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định.

Hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyoming sẽ diễn ra trong tuần này, trong đó Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến có phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn.

Ông Wyckoff dự đoán ông Powell có thể phát tín hiệu "ôn hòa" hơn, qua đó hỗ trợ giá vàng và bạc - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn nhất khi bất ổn kinh tế - chính trị xảy ra và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % vào tháng 9. Cùng ngày, ông Trump cho biết hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Xét về dữ liệu kinh tế, biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố vào ngày 20/8, dự kiến mang đến thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, UBS vừa nâng dự báo giá vàng đến cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD , lên 3.600 USD /ounce, do rủi ro kinh tế vĩ mô tại Mỹ, sự suy giảm trong sử dụng đồng USD và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,8% xuống 37,3 USD /ounce, bạch kim giảm 1,1% xuống 1.307,9 USD /ounce. Trong khi palladium giảm 1,6% xuống 1.104,7 USD /ounce.