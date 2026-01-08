Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng

Công ty Đồ hộp Hạ Long vừa giải trình phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào, khẳng định các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

CTCP Đồ hộp Hạ long - Halong Canfoco (HNX: CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty phát sóng trên VTV1 vào ngày 7/1.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

“Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh”, công ty này nhấn mạnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này nói thêm.

Các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

