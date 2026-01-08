Việt Nam 'áp sát' top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 nằm trong nhóm cao hàng đầu thế giới; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ sáng 8/1, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành khối lượng lớn văn bản chỉ đạo, điều hành, gồm 377 nghị định, 536 nghị quyết, 3.134 quyết định và 280 chỉ thị, công điện.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kinh tế xã hội năm 2025 đã vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Bình quân giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019-2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD , tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD , gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thu ngân sách vượt dự toán 683.000 tỷ đồng trong bối cảnh tiếp tục thực hiện miễn giảm, gia hạn khoảng 251.000 tỷ đồng và nền kinh tế thế giới rất nhiều biến động.

2025 cũng là năm ngân sách Nhà nước bố trí vốn cho đầu tư phát triển cao nhất từ trước tới nay vào khoảng 1,08 triệu tỷ đồng . Bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 3,6% GDP; nợ công ước khoảng 35-36%GDP, dưới trần 60%.

Đến hết năm 2025, đã hoàn thành 3.335 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu), trên 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, chính sách tài khóa được điều hành mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp hài hòa, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ. Ảnh: VGP.

Quyết tâm tạo đột phá mới trong năm 2026

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026, Bộ trưởng Tài chính cho biết toàn ngành sẽ nỗ lực cao nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức làm việc, tập trung triển khai một số giải pháp trọng yếu.

Trong đó, tập trung hoàn thành các văn bản hướng dẫn Luật ngay trong quý I; xây dựng và triển khai ngay các nhiệm vụ, đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ đầu năm 2026.

Triển khai thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí trong năm 2026 để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng 25 cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng kế hoạch của Chính phủ và thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tiếp tục phát triển sâu rộng, công khai, minh bạch thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu Chính phủ để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Tăng cường phối hợp chặt phối giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ để bảo đảm huy động đủ nguồn lực phát triển kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.