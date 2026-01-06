Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xếp hạng kinh tế 34 tỉnh thành năm đầu tiên sáp nhập

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:52 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Năm 2025, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP - 11,89%, tiếp theo là Hải Phòng, Ninh Bình, đều tăng trưởng trên 10%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Tại họp báo chiều 5/1, Cục Thống kê đã công bố kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 34 tỉnh, thành phố. Đây là năm đầu tiên ghi nhận bức tranh tăng trưởng của các địa phương sau sáp nhập. Có 29/34 địa phương trên cả nước tăng trưởng trên 7%.

Ông Lê Trung Hiếu - Phó cục trưởng Cục Thống kê - cho biết trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và cao, tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của cả nước; trong khi một số địa phương tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động của điều kiện thị trường, cơ cấu kinh tế, thiên tai và các yếu tố đặc thù.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng năm 2025 cho thấy kinh tế địa phương đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh các cực tăng trưởng truyền thống, nhiều địa phương có quy mô kinh tế nhỏ đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng khá, tiêu biểu như Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn.

xep hang kinh te anh 1

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 và tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng cả nước.

Năm 2025, dẫn đầu tăng trưởng cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng 10,27-11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Tăng trưởng đột phá tại các địa phương này gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn. Bên cạnh đó, một số địa phương tận dụng lợi thế quy mô kinh tế còn nhỏ để tạo bước nhảy vọt về tỷ trọng, thông qua đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới.

Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước. Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 8,16%, TP.HCM đạt 7,53%,

Nhóm địa phương đạt tăng trưởng trên 10% (với 6/34 tỉnh, thành phố), tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%, phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh những địa phương đạt mức tăng trưởng cao, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn mức bình quân chung, gồm Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tuyên Quang với mức tăng dao động 5,84-6,4%.

Khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối đặt ra yêu cầu tăng cường điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, nhằm hạn chế nguy cơ các địa phương thuộc “nhóm biên dưới" không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước.

https://tienphong.vn/xep-hang-kinh-te-34-tinh-thanh-nam-dau-tien-sap-nhap-post1810445.tpo

Việt Linh/Tiền Phong

xếp hạng kinh tế Hải Phòng Ninh Bình Quảng Ninh 34 tỉnh thành GRDP kinh tế sáp nhập

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

