Cận cảnh khu 'đất vàng' Trường Đại học Bách khoa ở trung tâm TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo đại học sở hữu khuôn viên rộng nhất tại TP.HCM. Trong ảnh là khu vực cổng chính của ngôi trường nằm tại số 268 Lý Thường Kiệt.

Trường Đại học Bách khoa quản lý 11 khoa đào tạo, 41 ngành bậc đại học, 36 ngành bậc thạc sĩ và 32 ngành bậc tiến sĩ. Tổng quy mô đào tạo của trường gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh. Theo Phát Đạt, với quy mô đào tạo lớn, trong khi cơ sở hiện hữu nằm trong khu vực nội đô khiến nhu cầu nâng cấp, mở rộng hạ tầng đào tạo và nghiên cứu ngày càng cấp thiết.

Phía doanh nghiệp cho rằng việc di dời cơ sở đào tạo về Làng Đại học Thủ Đức có thể góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục hiện đại, đồng bộ, đồng thời giảm áp lực giao thông nội đô khi lượng lớn sinh viên không còn di chuyển vào khu vực trung tâm mỗi ngày. Phương án này cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển giáo dục theo hướng bền vững.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ý kiến cho rằng việc di dời trường có thể nhằm mục đích khai thác khu đất hiện hữu để phát triển các dự án bất động sản thương mại. Trước các ý kiến khác nhau, cơ quan chức năng TP.HCM đã có thông tin chính thức về nội dung này.

Cụ thể, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM không phải là vấn đề mới phát sinh.

Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Hiện nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã bố trí quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học cũng đã được đầu tư tương đối đồng bộ

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực dân số và giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững và phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Cơ quan chức năng TP.HCM cho rằng việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa khỏi trung tâm thành phố là một nội dung cụ thể trong quá trình triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục. Đồng thời khẳng định đến hiện tại, thành phố chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất, chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

TP.HCM cho biết đến nay chưa có quyết định về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt, cũng chưa có chủ trương giao khu đất này cho doanh nghiệp làm dự án bất động sản.

Sau khi di dời, Phát Đạt xin được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa rộng hơn 14 ha để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TP.HCM.

