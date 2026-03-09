TP.HCM phản hồi đề xuất dời Trường Đại học Bách khoa khỏi trung tâm

TP.HCM cho biết đến nay chưa có quyết định về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt, cũng chưa có chủ trương giao khu đất này cho doanh nghiệp làm dự án bất động sản.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM tọa lạc tại số 268 Lý Thường Kiệt. Ảnh: HCMUT.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) mới đây đã có đề xuất gửi UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án xây dựng cơ sở mới và di dời Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (Làng Đại học Thủ Đức).

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ý kiến cho rằng việc di dời trường có thể nhằm mục đích khai thác khu đất hiện hữu để phát triển các dự án bất động sản thương mại. Trước các ý kiến khác nhau, cơ quan chức năng TP.HCM đã có thông tin chính thức về nội dung này.

Cụ thể, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM không phải là vấn đề mới phát sinh. Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã bố trí quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học cũng đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây được xem là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực dân số và giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững và phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Cơ quan chức năng TP.HCM cho rằng việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa khỏi trung tâm thành phố là một nội dung cụ thể trong quá trình triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng.

Trong nội dung kết luận của thành phố cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt.

Do đó, hiện nay các cơ quan của thành phố mới đang xem xét đề xuất của Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Bách Khoa về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đối với khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách Khoa tại 268 Lý Thường Kiệt, các cơ quan liên quan đang được giao nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố. Văn bản kết luận cũng nêu rõ việc nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ đất phải gắn với định hướng phát triển đô thị của TP.HCM.

"Đến thời điểm hiện nay, chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất, chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại", cơ quan quản lý nhấn mạnh.

Theo phân công, Sở Tài chính thành phố sẽ chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án; đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình xây dựng phương án sẽ bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, sử dụng hiệu quả quỹ đất, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức khi các phương án cụ thể được nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến từ xã hội cũng sẽ góp phần giúp quá trình xây dựng chính sách được thực hiện minh bạch, khách quan và hướng tới lợi ích chung của cộng đồng.