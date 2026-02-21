Hé lộ thu nhập tiền tỷ của sếp doanh nghiệp bất động sản

Cùng với đà phục hồi lợi nhuận năm 2025, thu nhập lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh, trong đó Tổng giám đốc Phát Đạt Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 6,3 tỷ đồng.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt. Ảnh: PDR.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét về kết quả kinh doanh khi doanh thu thuần đạt 1.325 tỷ đồng , tăng hơn 60% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 515 tỷ đồng , tăng 232%.

Trong bối cảnh đó, thu nhập của ban lãnh đạo cũng được cải thiện. Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ tiếp tục là người nhận mức thù lao cao nhất, hơn 6,3 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm trước.

Một số lãnh đạo khác của Phát Đạt như Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc và Thành viên HĐQT độc lập Trần Trọng Gia Vinh cũng ghi nhận thu nhập tăng đáng kể.

Ngược lại, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt chỉ nhận hơn 2 tỷ đồng trong năm ngoái, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Tại Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL), cơ cấu thù lao ổn định hơn khi mức chi cho HĐQT cơ bản giữ nguyên. Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nhận 1,2 tỷ đồng trong năm 2025.

Ở Ban điều hành, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc nhận 4,8 tỷ đồng ; hai Phó tổng giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam lần lượt đem về gần 2,9 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng .

Với Công ty Bất động sản An Gia (HoSE: AGG), doanh thu năm 2025 giảm một nửa còn 830 tỷ đồng , song nhờ tiết giảm chi phí và lợi nhuận khác tăng mạnh, công ty vẫn báo lãi 379 tỷ đồng , tăng 45% so với cùng kỳ.

Song hành với mức lợi nhuận cải thiện, thu nhập lãnh đạo tăng rõ rệt. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng nhận hơn 3,3 tỷ đồng , tăng trên 50% và là mức cao nhất trong HĐQT và Ban tổng giám đốc.

Tương tự, Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang nhận thu nhập hơn 2 tỷ đồng , tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng - có thu nhập tăng 42%, đạt gần 1,8 tỷ đồng .

Tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (HoSE: DIG), kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng , gấp 3,6 lần năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng , gấp 6 lần.

Tuy vậy, thù lao HĐQT không biến động lớn. Ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền lần lượt nhận gần 2 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng . Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín nhận hơn 1,9 tỷ đồng tiền lương, thưởng và phúc lợi, tăng khoảng 2%.

Trong khi đó, tại Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC), cơ cấu thu nhập có sự dịch chuyển đáng chú ý. Tổng thù lao và thưởng của HĐQT giảm khoảng 50%, còn gần 1,7 tỷ đồng , trong đó Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận nhận 351 triệu đồng, các thành viên khác nhận 221 triệu đồng.

Ngược lại, thu nhập Ban điều hành tăng mạnh. Tổng giám đốc Lê Viết Liên nhận hơn 4 tỷ đồng , gấp 2,3 lần năm trước; Phó tổng giám đốc Đoàn Hữu Hà Vinh nhận 3,8 tỷ đồng , gấp 2,5 lần. Riêng ông Đoàn Hữu Thuận, ngoài thù lao HĐQT, còn nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền lương và thưởng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

Mức tăng thu nhập tại Hodeco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp báo lãi hơn 641 tỷ đồng năm 2025, gấp 9,5 lần năm trước, chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Giải trí Đại Dương Vũng Tàu trong quý cuối năm.