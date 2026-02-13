Phát Đạt đề xuất đầu tư bệnh viện ung bướu 1.000 giường tại TP.HCM theo hình thức PPP, đồng thời kiến nghị được nghiên cứu 4 khu "đất vàng" để làm quỹ đất thanh toán hợp đồng BT.

Phát Đạt đề xuất tham gia đầu tư dự án Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu quy mô 1.000 giường theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Ảnh: PDR.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tham gia đầu tư dự án Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu quy mô 1.000 giường theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tại Khu 6A - Khu chức năng số 6 - Khu đô thị nam thành phố, xã Bình Hưng.

Dự án dự kiến được thực hiện trên khu đất khoảng 5,2 ha, với tổng mức đầu tư 4.000- 6.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị được nghiên cứu 4 khu đất để làm cơ sở bố trí quỹ đất thanh toán hợp đồng BT.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sở Y tế TP.HCM kiến nghị dừng dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tại Khu 6A để điều chỉnh quy hoạch, chuyển sang xây dựng bệnh viện chuyên khoa ung bướu với quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Trước đó, dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) từ năm 2010. Tổng CTCP Đền bù Giải tỏa - đơn vị hợp tác đầu tư cùng Phát Đạt - đã triển khai công tác chuẩn bị, bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng chi phí gần 168 tỷ đồng . Tuy nhiên, do thay đổi về quy hoạch và khung pháp lý liên quan đến phương thức PPP, dự án thuộc diện phải dừng theo quy định hiện hành.

Theo kết luận của lãnh đạo TP.HCM tại cuộc họp ngày 14/1 về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Phát Đạt đề nghị được tiếp tục tham gia thực hiện dự án mới theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ chi phí hợp lý, hợp lệ mà nhà đầu tư trước đây đã ứng ra, với tổng giá trị ước tính gần 168 tỷ đồng ; khoản này sẽ được hạch toán vào dự án mới theo đúng quy định pháp luật.

Để có cơ sở bố trí quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, Phát Đạt kiến nghị UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch đối với 4 khu đất gồm: khu đất số 3-3bis Phan Văn Đạt (phường Sài Gòn), khu đất số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), khu đất 79B Lý Thường Kiệt - CMC Plaza (phường Tân Hòa) và khu đất 446 Hoàng Văn Thụ - Trung tâm Triển lãm Tân Bình (phường Tân Sơn Nhất).

Về năng lực triển khai, Phát Đạt cho biết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự để thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình nếu được chấp thuận.