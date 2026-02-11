Lotte xin bán 35% vốn dự án ở Thủ Thiêm, đối tác có Sơn Kim Land

Sở Tài chính kiến nghị TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc việc Lotte chuyển nhượng tối đa 35% vốn dự án Eco Smart City cho đối tác bên ngoài, trong đó có Sơn Kim, Phát Đạt và Hướng Việt.

Khu đất xây dựng dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính TP.HCM mới đây đã có Công văn số 3730 báo cáo UBND TP.HCM về kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC liên quan dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Eco Smart City).

Trước đó, Lotte Properties HCMC có kiến nghị muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (tỷ lệ 35%) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Hiện tại, công ty đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở tiền đề là UBND TP.HCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia cụ thể, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TP thẩm định và phê duyệt.

Doanh nghiệp cũng cung cấp danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đang được thảo luận, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte. Các đối tác được nhắc đến gồm CTCP Đầu tư bất động sản Sơn Kim, CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt và CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Lotte Properties HCMC mong sớm nhận được ý kiến phản hồi tích cực và chính thức của UBND TP.HCM và Sở Tài chính đối với nội dung kiến nghị. Theo nhà đầu tư, khi dự án được tái khởi động, công ty có thể đóng góp vào việc hình thành khu trung tâm tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Qua rà soát, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, cũng như các quy định hiện hành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP.HCM có văn bản phản hồi cho Công ty TNHH Lotte Properties HCMC chấp thuận về nguyên tắc cho phép nhà đầu tư được thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, khi dự án chưa khai thác, vận hành nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Nghị định 115 của Chính phủ.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có trách nhiệm xác định cụ thể nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, nộp đề xuất chính thức để có cơ sở xem xét theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Lotte Properties HCMC khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Ngoài những nội dung nêu trên, nhà đầu tư còn kiến nghị một số nội dung như: miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ; điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Eco Smart City là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD .

Nhà đầu tư từng tổ chức lễ động thổ vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công. Thời điểm đó, phía Lotte cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.