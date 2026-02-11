Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 ngân hàng tham gia sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 11:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 11/2, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức này đi vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sáng 11/2. Ảnh: TTXVN.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành VIFC-HCMC là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của thành phố, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Thành phố xác định để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP.HCM và cả nước.

Trong buổi ra mắt này, thành viên sáng lập và thành viên chiến lược cũng chính thức được giới thiệu và được trao chứng nhận cam kết. Trong đó, 7 thành viên sáng lập gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); đại diện CTCP Sơn Kim Capital; VinaCapital; Nasdaq.

6 thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept và TikTok.

Với vai trò nhà đầu tư tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico, Phó chủ tịch thường trực HDBank, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phát triển của thành phố. Bà cũng chia sẻ về sự đồng hành và ủng hộ của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng không như Boeing, Airbus, của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA trong việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á Thái Bình Dương tại TP.HCM.

Đại diện Tập đoàn Sovico cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối vốn quốc tế, nghiên cứu triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và đào tạo nhân lực tài chính - công nghệ.

TP.HCM lập quỹ đầu tư tài sản số 1 tỷ USD

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cùng liên danh nhà đầu tư VinaCapital sẽ phát triển quỹ đầu tư tài sản số lên tới 1 tỷ USD.

21 giờ trước

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ ra mắt ngày mai

Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ diễn ra ngày 11/2 tại trụ sở trên đường Nguyễn Huệ, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và cộng đồng tài chính quốc tế.

21 giờ trước

Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng công bố tiêu chí tuyển nhân tài

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng thông báo chỉ tuyển nhân sự tốt nghiệp từ trường top 50, top 100 thế giới theo xếp hạng của QS, Times Higher Education.

15:01 6/2/2026

Liên Phạm

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

  • Ocean Group

    Ocean Group

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương. Công ty chuyên đầu tư tài chính, dịch vụ khách sạn và bất động sản, sở hữu hệ thống khách sạn và resort cao cấp ở Nha Trang, Hội An, Hạ Long,...

    • Thành lập: 2007
    • Mã cổ phiếu: OGC

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

Đọc tiếp

