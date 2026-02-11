3 ngân hàng tham gia sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Sáng 11/2, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức này đi vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sáng 11/2. Ảnh: TTXVN.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành VIFC-HCMC là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của thành phố, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Thành phố xác định để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP.HCM và cả nước.

Trong buổi ra mắt này, thành viên sáng lập và thành viên chiến lược cũng chính thức được giới thiệu và được trao chứng nhận cam kết. Trong đó, 7 thành viên sáng lập gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); đại diện CTCP Sơn Kim Capital; VinaCapital; Nasdaq.

6 thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept và TikTok.

Với vai trò nhà đầu tư tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico, Phó chủ tịch thường trực HDBank, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phát triển của thành phố. Bà cũng chia sẻ về sự đồng hành và ủng hộ của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng không như Boeing, Airbus, của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA trong việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á Thái Bình Dương tại TP.HCM.

Đại diện Tập đoàn Sovico cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối vốn quốc tế, nghiên cứu triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và đào tạo nhân lực tài chính - công nghệ.