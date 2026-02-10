TP.HCM lập quỹ đầu tư tài sản số 1 tỷ USD

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cùng liên danh nhà đầu tư VinaCapital sẽ phát triển quỹ đầu tư tài sản số lên tới 1 tỷ USD.

Quỹ đầu tư tài sản số TP.HCM hướng tới quy mô 1 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ đầu tư tài sản số TP.HCM.

Buổi ký kết thuộc khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, góp phần xây dựng trung tâm on-chain tầm cỡ khu vực trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, với mục tiêu huy động và triển khai vốn theo lộ trình nhiều giai đoạn, hướng tới quy mô 1 tỷ USD .

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM cho biết quỹ đầu tư tài sản số ngoài đầu tư vốn, còn giữ vai trò kiến tạo hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Quỹ này sẽ ưu tiên đầu tư vào những hạ tầng công nghệ quan trọng như nền tảng giao dịch tài sản mã hóa, hệ thống thanh toán tức thời trên công nghệ blockchain, hệ thống ví điện tử tích hợp ngân hàng, nền tảng đối soát giao dịch theo thời gian thực và các công cụ hỗ trợ giám sát thị trường như RegTech và SupTech.

Đây là những công cụ then chốt giúp bảo đảm tính minh bạch và khả năng giám sát của Nhà nước đối với hoạt động tài chính số.

Việc TP.HCM nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư chuyên biệt về tài sản số mở ra cơ hội để thành phố hình thành một mô hình phát triển tài chính số theo hướng thử nghiệm có kiểm soát, trong bối cảnh Việt Nam đang thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm với các hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Hai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng cũng hướng tới tạo ra sandbox cho các dự án tài sản số thử nghiệm.

Thành phố cũng dự kiến triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các doanh nghiệp và dự án công nghệ liên quan tài sản số, cho phép một số mô hình mới vận hành trong phạm vi giới hạn, dưới giám sát và đánh giá định kỳ, qua đó tích lũy dữ liệu thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung pháp lý.