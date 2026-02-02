Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD, bao gồm vợ ông Phạm Nhật Vượng

Forbes vừa ghi nhận Việt Nam có thêm 3 cá nhân sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD, nâng tổng số tỷ phú USD Việt Nam lên 8 người.

Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương vào danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh: VIC.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 cá nhân sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD , nâng tổng số tỷ phú USD người Việt lên 8 người.

Ba gương mặt mới gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng - hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD . Giá trị tài sản này gắn với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC do bà nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Bà Phạm Thu Hương cũng là một trong những người sáng lập Vingroup cùng chồng.

Thực tế, từ cuối tháng 9 năm ngoái, khi cổ phiếu VIC bứt phá lên vùng 158.000 đồng/cổ phiếu (trước chia tách), tài sản từ cổ phiếu của bà Hương đã vượt mốc 1 tỷ USD . Tuy nhiên phải đến hôm nay, hệ thống xếp hạng tỷ phú USD của Forbes mới ghi nhận bà Hương vào danh sách tỷ phú thế giới.

Cùng xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD lần này của Forbes, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup - có tài sản khoảng 1,5 tỷ USD . Bà hiện nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn. Với việc hai lãnh đạo cấp cao cùng được ghi nhận sở hữu tài sản trên 1 tỷ USD , Vingroup trở thành doanh nghiệp có nhiều cá nhân góp mặt nhất trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam.

Gương mặt mới còn lại gia nhập danh sách tỷ phú thế giới là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VPBank. Khối tài sản của ông Dũng được Forbes ước tính vào khoảng 1,1 tỷ USD , gắn với hơn 328 triệu cổ phiếu VPB đang nắm giữ, tương đương khoảng 4,14% vốn ngân hàng.

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản 21,1 tỷ USD . Tuy nhiên, giá trị tài sản của vị doanh nhân này đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm ngoái.

Tài sản của các tỷ phú khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet; ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát; và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cũng ghi nhận mức giảm trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi xuống.

Giá trị tài sản của các tỷ phú được xác định dựa trên số lượng cổ phiếu nắm giữ và giá thị trường tại từng thời điểm. Ngoài cổ phiếu niêm yết, việc xếp hạng còn tính đến các tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản và các tài sản giá trị lớn khác.



