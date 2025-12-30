5 tỷ phú Việt Nam 'bỏ túi' thêm 25 tỷ USD chỉ trong một năm

Năm 2025 ghi nhận mức gia tăng tài sản mạnh chưa từng có của các tỷ phú Việt Nam, với tổng quy mô tài sản tăng thêm gần 25 tỷ USD.

Năm 2025 được xem là một năm khởi sắc đối với nhóm doanh nhân giàu nhất Việt Nam khi khối tài sản của các tỷ phú USD đồng loạt gia tăng mạnh. Theo cập nhật của Forbes, cả 5 tỷ phú Việt Nam đều ghi nhận tài sản ròng tăng so với đầu năm, trong đó có những trường hợp tăng bằng lần, qua đó cải thiện đáng kể thứ hạng trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tính đến ngày 30/12, tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đạt khoảng 39,3 tỷ USD . So với đầu năm, quy mô tài sản của nhóm này tăng thêm 24,6 tỷ USD , tương đương mức tăng 167%.

THAY ĐỔI TÀI SẢN CỦA 5 TỶ PHÚ VIỆT NAM TRONG NĂM 2025 Nguồn: Forbes. Nhãn Ông Phạm Nhật Vượng Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Ông Trần Đình Long Ông Hồ Hùng Anh Ông Nguyễn Đăng Quang Đầu năm tỷ USD 6.5 2.8 2.4 2 1 Cuối năm

28.6 4.8 2.7 2.3 1.1

Chủ tịch Vingroup lọt top 100 người giàu nhất hành tinh

Thực tế, phần lớn mức tăng tài sản của nhóm tỷ phú Việt Nam trong năm 2025 đến từ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Từ đầu năm đến nay, tài sản ròng của ông Vượng đã tăng thêm khoảng 21,9 tỷ USD , nâng tổng giá trị tài sản lên mức 28,4 tỷ USD , qua đó tiếp tục củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam.

Với quy mô tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi, tăng tới 455 bậc so với đầu năm. Đây là thứ hạng cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt được.

Có thời điểm trong năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup vượt mốc 30 tỷ USD , đưa ông vào nhóm những tỷ phú toàn cầu như Jack Ma (Alibaba), MacKenzie Scott, François Pinault (Kering), Henry Nicholas III (Broadcom) hay Melinda French Gates.

Ở thị trường trong nước, khối tài sản của ông Vượng hiện lớn hơn vốn hóa của tất cả doanh nghiệp niêm yết.

Giá cổ phiếu VIC tăng thẳng đứng trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Động lực chính thúc đẩy khối tài sản này đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC. Trong năm 2025, cổ phiếu VIC trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam khi tăng từ vùng 40.000 đồng/đơn vị hồi đầu năm lên 275.000 đồng/đơn vị vào đầu tháng 12 (trước khi điều chỉnh), tương đương mức sinh lời gần 7 lần.

Sau khi chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 vào ngày 5/12, giá cổ phiếu VIC được điều chỉnh về quanh 142.000 đồng/cổ phiếu, sau đó tiếp tục tăng lên vùng trên 160.000 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng liên tiếp của VIC đã đưa vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng , cao hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Tính riêng lượng sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng từ phần nắm giữ này đã đạt khoảng 124.800 tỷ đồng , tương đương 4,8 tỷ USD .

Ngoài ra, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long), qua đó tiếp tục giữ vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng chi phối tại Vingroup.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC được hỗ trợ bởi loạt thông tin mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vingroup. Gần nhất, vào ngày 19/12, tập đoàn này đã đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 600.000 tỷ đồng .

Năm thành công của các doanh nhân Việt

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có một năm ghi nhận mức tăng trưởng tài sản đáng kể. Theo Forbes, tài sản ròng của bà Thảo tăng từ khoảng 2,8 tỷ USD lên 4,8 tỷ USD , tương đương mức tăng 71%.

Hiện CEO VietJet Air là nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai về quy mô tài sản trong nhóm các tỷ phú USD trong nước, chỉ sau Chủ tịch Vingroup.

CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam. Ảnh: VJC.

Trong cơ cấu tài sản, bà Thảo nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại Vietjet Air và HDBank. Cụ thể, tại Vietjet, bà trực tiếp sở hữu hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng khoảng 8% vốn điều lệ, đồng thời gián tiếp nắm giữ gần 155 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 26% vốn, thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Tổng cộng, nữ tỷ phú đang sở hữu và có liên quan tới hơn 202 triệu cổ phiếu VJC, với giá trị thị trường ước tính khoảng 40.400 tỷ đồng .

Tại HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trực tiếp nắm giữ khoảng 131 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 3,7% vốn điều lệ, đồng thời gián tiếp liên quan tới khoảng 451 triệu cổ phiếu, tương đương gần 13% vốn, thông qua CTCP Sovico, nơi bà giữ vai trò Chủ tịch.

Tổng lượng cổ phiếu HDB mà bà Thảo sở hữu và liên quan lên tới khoảng 582 triệu đơn vị, với giá trị thị trường ước hơn 15.900 tỷ đồng .

So với đầu năm, 2 mã cổ phiếu VJC và HDB đã tăng giá lần lượt khoảng 100% và 39%, đồng thời đều thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới trong năm 2025, qua đó đóng góp đáng kể vào đà gia tăng tài sản của nữ tỷ phú này.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long tại lễ khởi công Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: BTC.

Đứng thứ ba trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Tính đến cuối năm 2025, tài sản ròng của “vua thép” đạt khoảng 2,7 tỷ USD , tăng gần 13% so với đầu năm, xếp thứ 1.502 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG không có biến động quá mạnh, chủ yếu dao động trong vùng 22.000-30.000 đồng/cổ phiếu. Hiện ông Long trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ, với giá trị thị trường ước hơn 52.700 tỷ đồng , xấp xỉ 2 tỷ USD .

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện xếp thứ 1.746 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes. Ảnh: TCB.

Ở lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận giá trị tài sản ròng khoảng 2,3 tỷ USD , xếp thứ 1.746 thế giới. Trong năm, có thời điểm tài sản của ông Hồ Hùng Anh tiến sát mốc 3 tỷ USD , trước khi suy giảm về cuối năm do thị giá cổ phiếu TCB bị chiết khấu.

Trên sàn chứng khoán, ông cùng các thành viên trong gia đình hiện sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương ứng 17,8% vốn điều lệ Techcombank.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang trong ngày đưa cổ phiếu MCH của Masan Consumer lên HoSE. Ảnh: MCH.

Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang khép lại năm 2025 với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD , tăng thêm khoảng 100 triệu USD so với đầu năm, xếp thứ 3.019 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Do tài sản thường xuyên dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD , ông Quang nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD của Forbes trong vài năm trở lại đây, gần nhất là lần quay trở lại vào tháng 5. Hiện ông sở hữu và liên quan tới khoảng 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương hơn 31% vốn Masan Group, cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB.