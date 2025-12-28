Vietcombank 'bơm' 10.000 tỷ đồng cho công ty chứng khoán

Vietcombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Chứng khoán Vietcombank từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng, trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng.

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank chuẩn bị tăng vốn gấp 5 lần. Ảnh: VCBS.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng .

VCBS là công ty con do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Ông Lê Mạnh Hùng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Lần gần nhất doanh nghiệp nâng vốn điều lệ là cuối năm 2022, từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng .

Động thái tăng vốn của VCBS nằm trong xu hướng chung của ngành chứng khoán khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Trong danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HoSE quý III/2025, VCBS đứng vị trí thứ 9, sau Mirae Asset và xếp trên KIS Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.393 tỷ đồng , tăng 20% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 437 tỷ đồng , tăng 20%; lãi từ cho vay và phải thu đạt 567 tỷ đồng , tăng 20%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 325 tỷ đồng , tăng 8%.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Vietcombank đạt 441 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng tài sản của VCBS tính đến cuối quý III/2025 đạt 18.977 tỷ đồng , tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá trị gần 6.900 tỷ đồng ; các khoản cho vay hơn 9.800 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 850 tỷ đồng . Công ty có vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ đạt 4.906 tỷ đồng.

Ngoài VCBS, các công ty chứng khoán lớn khác như TCBS, Chứng khoán VIX, VNDirect cùng nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã và đang lên kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động.