Vietcombank 'bơm' 10.000 tỷ đồng cho công ty chứng khoán

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:05 (GMT+7)
Vietcombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Chứng khoán Vietcombank từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng, trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng.

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank chuẩn bị tăng vốn gấp 5 lần. Ảnh: VCBS.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng.

VCBS là công ty con do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Ông Lê Mạnh Hùng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Lần gần nhất doanh nghiệp nâng vốn điều lệ là cuối năm 2022, từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn của VCBS nằm trong xu hướng chung của ngành chứng khoán khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Trong danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HoSE quý III/2025, VCBS đứng vị trí thứ 9, sau Mirae Asset và xếp trên KIS Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 437 tỷ đồng, tăng 20%; lãi từ cho vay và phải thu đạt 567 tỷ đồng, tăng 20%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 325 tỷ đồng, tăng 8%.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Vietcombank đạt 441 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng tài sản của VCBS tính đến cuối quý III/2025 đạt 18.977 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá trị gần 6.900 tỷ đồng; các khoản cho vay hơn 9.800 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 850 tỷ đồng. Công ty có vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ đạt 4.906 tỷ đồng.

Ngoài VCBS, các công ty chứng khoán lớn khác như TCBS, Chứng khoán VIX, VNDirect cùng nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã và đang lên kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư.

    • Thành lập: 2006
    • Mã cổ phiếu: VND

