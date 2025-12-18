Loạt công ty 'họ FLC' chuẩn bị rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của 5 công ty thuộc "họ FLC".

5 cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn FLC chuẩn bị rời sàn chứng khoán. Ảnh: Việt Hà.

Ngày 18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Tương tự, Ủy ban cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của thêm 4 công ty gồm CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB); CTCP Nông dược HAI (HAI) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Các doanh nghiệp nói trên đều là mắt xích trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trong đó, CTCP Nông dược HAI đặt trụ sở tại TP.HCM, GAB có trụ sở tại Thanh Hóa, còn các doanh nghiệp còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Về tình trạng giao dịch, cổ phiếu của toàn bộ các doanh nghiệp này đều đang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng đã bị hạn chế hoặc đình chỉ trong thời gian dài do hàng loạt vi phạm quy định. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HoSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 diễn ra ngày 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền đã chia sẻ về kế hoạch đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại.

Cụ thể, bà Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý I/2026, cùng với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái. Hiện tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính.

Để chuẩn bị cho việc đưa cổ phiếu giao dịch trở lại, FLC cho biết đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính phục vụ đánh giá sơ bộ. Năm nay, tập đoàn dự kiến phát hành báo cáo tài chính các năm 2021-2024, đến quý I/2026 sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2025.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu.