Lãnh đạo TP.HCM đến Davos, thu hút đầu tư vào trung tâm tài chính

Thông qua chuyến công tác và chuỗi hoạt động làm việc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, TP.HCM kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vào Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Nhận lời mời của ông Børge Brende, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 56 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 19 đến 23/1.

Đây là lần đầu tiên WEF gửi thư mời trực tiếp đến lãnh đạo địa phương, cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM.

Theo UBND TP, chuyến công tác không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM), mà còn là cơ hội để nắm bắt các xu thế mới nhất của kinh tế và khoa học - công nghệ toàn cầu; từ đó nhận diện rõ thời cơ, thách thức và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ.

Đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM chụp cùng các đại diện WEF và C4IR Malaysia.

Đoàn công tác có sự tham gia của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), lãnh đạo Cơ quan điều hành VIFC-HCM, cùng hơn 15 đại diện đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính, fintech, đổi mới sáng tạo và khoa học - công nghệ.

"Đi sau nhưng khác biệt"

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, cho biết trung tâm được định vị "đi sau nhưng khác biệt", cạnh tranh bằng thị trường ngách và chất lượng thể chế, nhằm hướng tới mô hình trung tâm tài chính lai (hybrid) kết nối giữa tài chính truyền thống, tài chính tập trung và kinh tế on-chain.

Theo ông Huân, VIFC-HCM được thiết kế như một động cơ vốn, với nguyên tắc ưu tiên triển khai phục vụ nền kinh tế thực, sau đó mới mở rộng các sản phẩm phức tạp khi hệ thống cốt lõi của thị trường đã được chứng minh.

Trung tâm được định vị "đi sau nhưng khác biệt", cạnh tranh bằng thị trường ngách và chất lượng thể chế, nhằm hướng tới mô hình trung tâm tài chính lai (hybrid) kết nối giữa tài chính truyền thống, tài chính tập trung và kinh tế on-chain. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM

TP.HCM định hướng VIFC-HCM trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, với hệ sinh thái hoàn chỉnh và cơ chế thử nghiệm (sandbox) để hợp pháp hóa các sản phẩm mới như fintech, tài sản số và tài sản xuyên biên giới. Trung tâm này cũng được kỳ vọng đóng vai trò huy động vốn cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Huân khẳng định trung tâm tài chính sẽ mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế dài hạn, nâng cấp các tiêu chuẩn thị trường quốc tế thông qua các thông lệ quốc tế, xây dựng các sàn giao dịch chuyên biệt, hướng tới trở thành cửa ngõ ASEAN cho tài trợ nền kinh tế thực và đổi mới fintech.

Từ những yếu tố trên, lãnh đạo VIFC-HCM kêu gọi các định chế tài chính, các nhà tài trợ hạ tầng và ESG, các đối tác công nghệ, cũng như các trường đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới tham gia đầu tư, đồng hành vào trung tâm này.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank cho rằng VIFC-HCM không chỉ là một khu vực ưu đãi, mà còn là nền tảng cho đổi mới thể chế, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các sản phẩm tài chính có tác động lớn; áp dụng các chuẩn mực quản trị và minh bạch tiệm cận tiêu chuẩn toàn cầu cũng như mở rộng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường vốn quốc tế.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, HDBank cam kết đồng hành cùng TP.HCM trong việc giữ vững ổn định tài chính - tiền tệ vĩ mô, tuân thủ nghiêm ngặt các khung quản trị rủi ro và chuẩn mực quốc tế, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào Việt Nam.

"Đầu tư vào Việt Nam không chỉ là bước gia nhập thị trường, mà là một cơ hội chiến lược dài hạn. HDBank sẵn sàng trở thành định chế mang lại sự ổn định, minh bạch và hiểu biết sâu sắc về thị trường bản địa cho các nhà đầu tư khi mở rộng hiện diện tại đây", đại diện HDBank kêu gọi.

Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD vào VIFC-HCM

Trong khuôn khổ diễn đàn, đoàn công tác đã có cuộc trao đổi với tập đoàn Binance nhằm thảo luận định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, tài sản số, đào tạo nguồn nhân lực, bảo mật thông tin và phòng chống rửa tiền.

Đại diện tập đoàn Binance bày tỏ sự hân hạnh khi trở thành một đối tác của VIFC-HCM, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong tài chính, phòng chống tội phạm rửa tiền.

Đoàn công tác UBND TP.HCM gặp và làm việc với ông Rajiv Nandwani, Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh toàn cầu Binance.

Lãnh đạo TP cũng có buổi trao đổi với đại diện thành phố Lugano, Thụy Sĩ về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản số, tiền mã hóa dựa trên khung pháp lý hoàn thiện và hợp tác công - tư. Qua đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thông qua đầu mối HCMC C4IR và VIFC-HCM.

Trong chương trình Business Networking do TP.HCM chủ trì, đại diện Crystal Intelligence bày tỏ mong muốn tận dụng quy mô thị trường nhiều tiềm năng tại Việt Nam, thông qua thí điểm hợp tác công - tư trong các dự án dài hạn trong lĩnh vực chống rửa tiền, đóng góp vào sự phát triển của VIFC-HCM, đồng thời củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Trong khi đó, đại diện Sky Mavis, "kỳ lân" dẫn đầu về gaming blockchain, khẳng định vai trò của TP.HCM là nơi dòng vốn tìm thấy địa chỉ đầu tư cụ thể, là hạt nhân thực thi của hệ sinh thái số.

Ông cho biết Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu cam kết đồng hành và kết nối cùng TP trong dài hạn với 3 trọng tâm, gồm: kết nối nhà đầu tư chiến lược và dự án cụ thể; chia sẻ quản trị rủi ro và khẳng định vai trò của TP trong cộng đồng on-chain toàn cầu.

Đáng chú ý, các hoạt động networking đã ghi nhận những kết quả hợp tác bước đầu thông qua việc ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Liên minh On-chain với Crystal Intelligence về phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới; với Amina Bank trong lĩnh vực chuyển tiền; với Sumsub về thanh toán tiền điện tử.

Hoạt động networking đã ghi nhận những kết quả hợp tác bước đầu thông qua việc ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU).

Có thể thấy, chuyến tham dự Hội nghị WEF của đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM đã mang tới những thông điệp mạnh mẽ về định hướng, chính sách và quyết tâm của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong cải cách thể chế, thử nghiệm các mô hình mới có kiểm soát và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một trong những kết quả quan trọng của chuyến công tác là việc quảng bá VIFC-HCM tại diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới, qua đó từng bước khẳng định vị thế của trung tâm và TP.HCM trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Sự quan tâm và tham gia của các tập đoàn lớn cùng nhiều tỷ phú thế giới tại các cuộc gặp song phương và thảo luận bên lề cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của VIFC-HCM trên trường quốc tế, mở ra kỳ vọng huy động hàng tỷ USD vào trung tâm trong thời gian tới.

Chia sẻ với các tập đoàn, doanh nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cam kết sẽ chuyển hóa những kết quả đối thoại thành các chương trình hành động cụ thể, các kênh kết nối làm việc giữa chính quyền thành phố, các sở ngành có liên quan với các định chế tài chính quốc tế có mặt tại đây.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, tin cậy và an toàn. "Chúng tôi coi sự thành công của quý vị tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM chính là thước đo thành công của chính quyền thành phố", ông Dinh cho biết.

Ông đồng thời nhấn mạnh TP.HCM không chỉ là một điểm đến, mà là một "điểm nút" quan trọng kết nối dòng vốn quốc tế với thị trường khu vực đầy năng động.

TP.HCM không chỉ là một điểm đến, mà là một "điểm nút" quan trọng kết nối dòng vốn quốc tế với thị trường khu vực đầy năng động. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam và TP.HCM cũng khẳng định mong muốn WEF tiếp tục là đối tác quan trọng, đồng hành chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 theo hướng nâng tầm về quy mô, chất lượng nội dung và tác động chính sách, qua đó định vị diễn đàn như một nền tảng đối thoại chiến lược uy tín của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Về phía WEF, tổ chức này đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong việc tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong thời gian tới, đưa sự hiện diện của WEF ngày càng sâu rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên thống nhất xác định sản xuất thông minh là một trọng tâm hợp tác chiến lược, với kỳ vọng Việt Nam, trong đó có vai trò tiên phong của TP.HCM và HCMC C4IR, từng bước tham gia sâu hơn vào các sáng kiến và chương trình nghị sự toàn cầu do WEF dẫn dắt.

Trên nền tảng đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với WEF trong các lĩnh vực ưu tiên khác như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng đô thị, năng lượng và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.