Thủ tướng: Ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM trước 9/2

Tại phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM khẩn trương hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nhân sự để ra mắt trung tâm này chậm nhất là ngày 9/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi họp chiều 16/1. Ảnh: VGP.

Chiều 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, chủ trì phiên họp lần thứ nhất.

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới, phải làm thành công, mang lại hiệu quả. Vì vậy, Chủ tịch UBND hai thành phố TP.HCM và Đà Nẵng phải phân công một Phó chủ tịch UBND chuyên trách việc này.

Theo Thủ tướng, trong thực hiện phải tiến hành song song, chứ không để "xong việc này mới làm việc kia", vừa phải hoàn thiện thể chế, cơ sở vật chất, tuyển nhân sự, "vừa học vừa làm".

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những thách thức về cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực tài chính - công nghệ.

Bên cạnh đó, hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống - làm việc chuẩn quốc tế còn cần kế hoạch cụ thể hơn, nguồn lực rõ hơn; và một số cơ chế quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, chia sẻ dữ liệu, giám sát theo chuẩn quốc tế cần được thiết kế đồng bộ, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Do đó, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, tham khảo chính sách của các nơi để trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ, chính sách phù hợp. Sớm ban hành quy chế hoạt động của hội đồng điều hành.

Về hạ tầng công nghệ điều hành, Thủ tướng đề nghị TP.HCM phối hợp Viettel cùng với TP Đà Nẵng kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Đối với nhân sự hoạt động, phải có ban giúp việc cho hội đồng; xây dựng chế độ, chính sách để tuyển dụng nhân sự; phải khẩn trương hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động. "Chậm nhất đến 9/2 tới ra mắt chính thức Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM, đồng thời ra mắt trung tâm quốc tế, tòa án chuyên biệt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Việc xây dựng trung tâm cần lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực. Muốn có trung tâm tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực tài chính - công nghệ - pháp lý - kiểm toán đạt chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ kỷ luật. Vừa phải tuyển dụng nhân lực để đào tạo và cả các chuyên gia quốc tế.

Theo Thủ tướng, xây dựng hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông - chia sẻ thông tin. Từ đó lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo, trả lời được câu hỏi: thu hút định chế nào, sản phẩm gì, thị trường nào, khách hàng nào; tạo giá trị gì cho nền kinh tế; đóng góp gì cho tăng trưởng và việc làm; lan tỏa gì cho lợi ích chung.

Quá trình vận hành cần phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TP.HCM và Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, dữ liệu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần chủ động, hành động quyết liệt với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện. Hai TP cần thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các trung tâm tài chính khác và xúc tiến, thu hút đầu tư các tập đoàn, nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, tạo hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính.