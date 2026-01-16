Biệt phái người của Đại học UFM đến làm việc tại Trung tâm Tài chính

Các cán bộ được cử đến làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) là phó giáo sư, nhà khoa học đầu ngành và nghiên cứu viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã chính thức khai trương từ ngày 21/12/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Lễ ký kết hợp tác với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ngày 15/1 vừa qua, Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã công bố quyết định biệt phái cán bộ đến làm việc ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Theo Đại học Tài chính - Marketing (UFM), đây là lực lượng nòng cốt được kỳ vọng tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phát triển chuyên môn ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đồng thời đóng vai trò cầu nối tri thức giữa nhà trường và Trung tâm.

Các cán bộ được biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Tài chính đều là các phó giáo sư, nhà khoa học đầu ngành và nghiên cứu viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

"Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế của nhà trường", lãnh đạo Đại học Tài chính - Marketing cho biết.

Theo nội dung ký kết, UFM và VIFC thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức, hướng tới việc phát huy thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của trường gắn với nhu cầu thực tiễn của Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa UFM với VIFC. Ảnh: UFM.

Thông qua hợp tác, hai bên kỳ vọng tạo dựng môi trường làm việc và nghiên cứu chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy các sáng kiến khoa học - tài chính có giá trị ứng dụng cao.

Việc ký kết hợp tác và cử cán bộ đến công tác tại Trung tâm Tài chính không chỉ mở rộng không gian học thuật, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của UFM, mà còn góp phần khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường trong mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế.

Hoạt động này cũng thể hiện định hướng phát triển bền vững của UFM trong việc gắn kết đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính trong giai đoạn mới.