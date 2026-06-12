Số lượng sổ đỏ cấp lần đầu ở TP.HCM giảm mạnh

Trong số 104.452 giấy chứng nhận cấp mới của 5 tháng đầu năm nay ở TP.HCM, chỉ có 15 trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu, giảm mạnh so với 274 trường hợp cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận được giải quyết đạt 348.019 hồ sơ, tăng hơn 20.900 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 329.343 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng hơn 21.500 hồ sơ so với cùng kỳ. Số giấy chứng nhận cấp mới đạt 104.452 trường hợp, tăng hơn 34% so với năm trước. Đáng chú ý, chỉ có 15 trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu, giảm mạnh so với 274 trường hợp cùng kỳ năm 2025.

Đối với nhóm nhà ở dự án, trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận cho 18.661 căn nhà. TP.HCM đã hoàn tất giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 18.195 căn hộ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 13.665 hồ sơ chưa thể ký cấp giấy do người mua nhà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

Kết quả cấp giấy chứng nhận trong 5 tháng đầu năm đã giúp TP.HCM thu thêm khoảng 600 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ. Năm 2025, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận cho 55.303 căn nhà tại các dự án nhà ở thương mại, thu hơn 3.026 tỷ đồng lệ phí trước bạ.

Do đó, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở còn tồn đọng.

Trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận cho 18.661 căn nhà.

Đồng thời, tổng hợp, lập danh mục toàn bộ các dự án phát triển nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; phân loại, xác định cụ thể nguyên nhân vướng mắc đối với từng dự án; xây dựng kế hoạch, lộ trình và thời hạn xử lý cụ thể để tổ chức thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu tăng cường nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy chứng nhận; công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của sở, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành, cơ quan thuế và UBND phường, xã, đặc khu nhằm phục vụ công tác quản lý, giải quyết hồ sơ.

Sở Xây dựng thống kê, lập danh mục các dự án có vi phạm trật tự xây dựng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; chủ trì theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư khắc phục vi phạm, thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, làm cơ sở xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu đối với các dự án có liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; phối hợp Tổ công tác 1645 và các cơ quan liên quan đề xuất hướng xử lý đối với các vướng mắc về nghĩa vụ nhà ở xã hội và nghĩa vụ tài chính phát sinh. Ngoài ra, sở này chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính bổ sung, các dự án có liên quan nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và các trường hợp phát sinh. Cùng với đó, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án không thể phối hợp với chủ đầu tư do không liên hệ được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; tham mưu bố trí kinh phí quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với các dự án đã được bàn giao.

Thuế TP.HCM và các Thuế cơ sở phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố rà soát, hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính và tính lệ phí trước bạ đối với 11.031 hồ sơ và các hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chuyển đến, làm cơ sở giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án.

UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh mục các dự án trên địa bàn đã đưa nhà ở vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; xác định cụ thể nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, tham mưu xử lý; đồng thời phối hợp tiếp nhận, quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.