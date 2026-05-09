TP.HCM xem xét cấp sổ cho người mua ô đậu ôtô ở chung cư

Loạt dự án được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư dự án để xem xét, tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại buổi làm việc Tổ Công tác 1645 cũng tiến hành xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án. Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua ô đậu ôtô tại chung cư lô A2, A3 Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng do CTCP Him Lam làm chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng xem xét dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers, phường Phú Định do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh làm chủ đầu tư, có quy mô 28 tầng với tổng 1.092 căn hộ.

Vào năm 2023, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo về tình hình của dự án, trong đó giao Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo, làm cơ sở hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân trong năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án nói trên vẫn chưa hoàn tất.

Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers được gỡ vướng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, ngay trong tháng 5 phải chọn được đơn vị tư vấn xác định giá đất để trong tháng 6 trình Hội đồng xác định giá đất cụ thể.

“Khi dự án được cấp giấy chứng nhận mới có cơ sở tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà được. Ngoài ra, song song với thủ tục xác định giá đất, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thực hiện các công việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà như bản vẽ, cập nhật thông tin. Khi có sổ đỏ của dự án là tiến hành cấp giấy chứng nhận ngay cho người mua nhà”, ông Thắng nói.

Tại buổi làm việc Tổ Công tác 1645 cũng tiến hành xem xét, gỡ vướng cho các dự án khác. Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua ô đậu xe ôtô tại Chung cư Lô A2, A3 Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng do CTCP Him Lam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xem xét, gỡ vướng cho Dự án nhà ở phường Tân Thới Hiệp do CTCP Đầu tư Xây dựng và May thêu Tân Tiến làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 392 nền đất (trong đó 151 nền tái định cư) và 1 trung tâm thương mại, 2 khu đất xây dựng trường học.

Dự án tiếp theo được tháo gỡ vướng mắc là Khu dân cư Tân Xuân ở xã Hóc Môn do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 91 căn nhà. Cuối cùng là dự án Khu dân cư Nam Long ở phường Tân Thuận do CTCP Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư với quy mô 123 nền.