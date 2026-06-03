Lotte muốn đẩy mạnh phát triển đô thị tích hợp ở Việt Nam

Sau thành công của Lotte Mall Westlake Hanoi, chaebol Hàn Quốc này mong muốn tiếp tục phát triển các đô thị tích hợp tiên tiến ở Việt Nam, gần nhất có thể sẽ là Eco Smart City.

Lotte định hướng phát triển các khu đô thị tích hợp tiên tiến tại Việt Nam. Ảnh: Lotte.

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Việt Nam hồi tháng 4, Chủ tịch Lotte Group Shin Dong-bin cùng con trai cả Shin Yoo-yeol, người đứng đầu bộ phận phát triển tương lai của tập đoàn, đã làm việc với các công ty con đang hoạt động ở đây gồm Lotte Department Store, Lotte Mart và Lotte Hotel, cũng như trực tiếp thị sát dự án Lotte Mall Westlake Hanoi, theo Chosun.

Khẳng định Việt Nam là quốc gia trọng điểm trong chiến lược kinh doanh toàn cầu của tập đoàn, ông Shin Dong-bin yêu cầu các công ty thành viên tiếp tục củng cố khả năng cạnh tranh trên thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hiện có, đồng thời đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới như phát triển đô thị tích hợp tiên tiến, vật liệu thân thiện với môi trường và logistics hiện đại.

Hiện, danh mục hoạt động của Lotte trải rộng từ thực phẩm, bán lẻ, hóa chất, khách sạn, du lịch đến xây dựng, hạ tầng, dịch vụ và tài chính. Cũng nhờ vậy, chaebol này có khả năng hình thành các điểm đến đa chức năng, kết nối nhiều tiện ích từ khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ, đến các khu ẩm thực, vui chơi giải trí...

Trên thực tế, tại Việt Nam, chaebol này đã hiện diện tại các dự án tích hợp quy mô lớn như Lotte Center Hanoi và Lotte Mall West Lake Hanoi. Trong đó, Lotte Center Hanoi cao 272 m với 65 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 253.000 m2, bao gồm văn phòng hạng A, khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu ẩm thực và đài quan sát Hanoi Sky.

Còn Lotte Mall West Lake Hanoi đi vào hoạt động từ tháng 9/2023, với tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng hạng A cùng các tiện ích giải trí như thủy cung và khu mua sắm. Tính đến hết tháng 3 vừa qua, nơi này đón tổng cộng 30 triệu lượt khách. Doanh thu lũy kế đến cuối năm ngoái đạt 600 tỷ won (khoảng 406,3 triệu USD ) và dự kiến hết năm nay vượt mốc 1.000 tỷ won (khoảng 680 triệu USD ).

Gần nhất, "siêu" dự án Thu Thiem Eco Smart City ở TP.HCM của ông lớn này cũng ghi nhận động thái mới. Việc Lotte "bắt tay" với CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) mở ra kỳ vọng sớm tái khởi động dự án này trong thời gian tới. Công trình được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp cùng hệ thống tiện ích đô thị thông minh.

Phối cảnh dự án Thu Thiem Eco Smart City. Ảnh: NĐT.

Trong khi đó, ở lĩnh vực F&B, Lotte GRS hiện vận hành chuỗi Lotteria tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng hoạt động nhượng quyền. Tập đoàn hướng đến xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và phát triển sản phẩm phù hợp với đặc điểm vùng miền.

Bên cạnh đó là Lotte Global Logistics và Lotte Innovate đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực logistics, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời, mới đây, Lotte Ventures cũng đã tham gia đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư mạo hiểm.

Tính đến hết năm 2025, Tập đoàn Lotte có tổng tài sản khoảng 143.300 tỷ won (gần 95 tỷ USD ), cùng 92 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Trong báo cáo tài chính năm 2025, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 113,4 tỷ USD , trong khi lợi nhuận hoạt động gần 1,75 tỷ USD , qua đó thu hẹp khoản lỗ ròng hợp nhất còn hơn 4,3 tỷ USD . Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng thực phẩm và đồ uống đóng góp nhiều nhất với 68,6 tỷ USD , theo sau là bán lẻ 35,3 tỷ USD và các lĩnh vực khác góp khoảng 14 tỷ USD .

Riêng với công ty thành viên chủ chốt Lotte Shopping, tập đoàn cho hay kết quả kinh doanh cải thiện nhờ hoạt động khả quan của mảng cửa hàng bách hóa và sự tăng trưởng của các hoạt động ở nước ngoài, đặc biệt là tại Việt Nam.