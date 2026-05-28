Phát Đạt đã cọc 900 tỷ đồng để tham gia dự án của Lotte tại Thủ Thiêm

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết đã chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo thỏa thuận ký kết với Lotte Properties HCMC liên quan dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Hiện trạng khu đất triển khai dự án Lotte Eco Smart City. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 28/5, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) thông báo đã chính thức thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi hai doanh nghiệp ký MoU nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược tại dự án Thu Thiem Eco Smart City vào ngày 26/5.

Theo Phát Đạt, Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp cùng hệ thống tiện ích đô thị thông minh. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Doanh nghiệp cho biết việc ký kết MoU đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh về phát triển dự án, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai nhằm hướng tới các giá trị phát triển bền vững và dài hạn.

Với Phát Đạt, việc ký kết cũng nằm trong chiến lược mở rộng hợp tác cùng các đối tác quốc tế để nâng chuẩn phát triển dự án và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, sau thông tin trên, cổ phiếu PDR trong phiên giao dịch ngày 26/5 đã tăng kịch trần lên 16.950 đồng/cổ phiếu, thanh khoản gần 38 triệu đơn vị. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong phiên 27/5. Tuy nhiên, đến phiên 28/5, thị giá PDR giao dịch quanh mức 16.500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 3% so với phiên liền trước.

Eco Smart City là một trong những dự án quy mô lớn còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD . Đến tháng 9/2022, Lotte đã tổ chức lễ động thổ, song sau gần 3 năm khu đất vẫn chưa xuất hiện hoạt động thi công đáng kể.

Thời điểm đó, phía nhà đầu tư cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.

Đây được xem là một trong số ít quỹ đất lớn còn lại tại Thủ Thiêm đang tìm kiếm đối tác phù hợp, trong bối cảnh khu vực này được định hướng trở thành trung tâm mới của TP.HCM sau sáp nhập và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng mức đầu tư của Eco Smart City hiện nay được thị trường ước tính vào khoảng 50.000 tỷ đồng . Trong khi đó, Phát Đạt đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về chủ trương đầu tư đối với các giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính gần nhất.

Như vậy, nếu tham gia với tỷ lệ khoảng 35%, quy mô vốn mà Phát Đạt có thể phải bố trí cho dự án ước vượt 17.000 tỷ đồng .