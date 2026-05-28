Cựu sếp Coteccons làm Chủ tịch Ricons

Sau gần một năm rời Coteccons, ông Phạm Quân Lực được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ricons - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái liên quan ông Nguyễn Bá Dương.

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố bộ máy lãnh đạo cấp cao cho nhiệm kỳ mới.

Theo công bố, ông Phạm Quân Lực được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quang Quân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng chiến lược, trong khi ông Nguyễn Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp cho biết các lãnh đạo mới đều là những nhân sự gắn bó lâu năm, am hiểu sâu hoạt động của công ty. Việc kiện toàn bộ máy nhằm đảm bảo tính kế thừa trong định hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định cam kết của Ricons đối với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

Trong đó, ông Phạm Quân Lực là nhân sự nhận được nhiều sự chú ý. Ông Lực sinh năm 1974, là một trong những gương mặt kỳ cựu trưởng thành từ Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ Chỉ huy trưởng, Giám đốc bộ phận đến Phó tổng giám đốc và tham gia điều hành hàng loạt dự án lớn.

Sau biến động nhân sự cấp cao tại Coteccons năm 2019, khi nhiều lãnh đạo chủ chốt rời doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái Newtecons, ông Lực là một trong số ít lãnh đạo cấp cao tiếp tục ở lại. Tháng 10/2020, chỉ ít ngày sau khi ông Nguyễn Bá Dương rời ghế Chủ tịch Coteccons, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Đến tháng 10/2024, Coteccons tái cơ cấu bộ máy điều hành, ông Lực thôi giữ vai trò Phó tổng giám đốc và chuyển sang phụ trách Coteccons Business Unit 01, tập trung vào mảng hạ tầng và đầu tư công. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, Coteccons thông báo ông rời doanh nghiệp sau gần 20 năm gắn bó.

Việc ông Phạm Quân Lực đồng hành cùng Ricons không gây quá nhiều bất ngờ khi mới đây, ông từng xuất hiện tại sự kiện SUMMIT 2026 với chủ đề "Transform for the Future" do SOL E&C tổ chức, có sự tham dự của ông Nguyễn Bá Dương cùng nhiều lãnh đạo trong hệ sinh thái Newtecons.

Ricons được thành lập năm 2004 dưới sự dẫn dắt của cựu Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương. Sau khi rời Coteccons, ông Dương cùng các cộng sự tập trung điều hành hệ sinh thái gồm Ricons và các thương hiệu như Newtecons, BM Windows, SOL E&C hay BOHO.

Ricons hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, tham gia thi công nhiều dự án bất động sản lớn tại TP.HCM và các tỉnh thành, trong đó có các dự án của Nam Long, Đại Quang Minh, Masterise Homes, Novaland, Vinhomes...

Những năm gần đây, bên cạnh mảng nhà ở, Ricons mở rộng sang xây dựng công nghiệp, logistics và hạ tầng nhằm đa dạng nguồn việc trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động mạnh.