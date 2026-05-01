Một công ty của ông Nguyễn Bá Dương vừa đổi chủ

Sau nhiều lần chuyển nhượng qua các cá nhân và doanh nghiệp, Song Hỷ Quốc Tế - chủ đầu tư dự án Aster Garden Towers - hiện đã về tay Bcons, đồng thời đổi tên dự án thành Bcons NewSky.

Ông Nguyễn Bá Dương là nhà sáng lập hệ sinh thái xây dựng với các doanh nghiệp như Newtecons, Ricons, SOL E&C... Ảnh: NTC.

Theo thông tin đăng ký thay đổi doanh nghiệp mới nhất, Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế hiện không còn liên quan đến ông Nguyễn Bá Dương.

Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 790 tỷ đồng , do ông Lê Vũ Linh (sinh năm 1993) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời là người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn. Ông Linh đồng thời cũng là Giám đốc Khối Tài chính - Kinh doanh của CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons.

Song Hỷ Quốc Tế được thành lập từ năm 1999, là chủ đầu tư dự án cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers tại phường Lái Thiêu (TP.HCM), với diện tích khoảng 18.854 m2 và tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2019-2025, cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp này liên tục biến động. Cụ thể, đầu năm 2019, Thuduc House thống nhất mua lại 99% vốn (tương đương hơn 256,4 tỷ đồng ) tại Song Hỷ Quốc Tế để phát triển dự án trên. Tuy nhiên sau đó, công ty lại thông báo có kế hoạch chuyển nhượng khoản đầu tư này trong năm 2020.

Cuối năm 2020, Song Hỷ Quốc Tế thực hiện tăng mạnh vốn điều lệ từ 259 tỷ lên 790 tỷ đồng . Tỷ lệ sở hữu của Thuduc House theo đó cũng tăng lên 99,67% vốn điều lệ và phần còn lại thuộc về ông La Cẩm Nam.

Tháng 3/2021, Thuduc House chính thức chuyển nhượng toàn bộ phần vốn với giá gần 963 tỷ và ghi nhận khoản lãi gần 225 tỷ đồng . Bên nhận chuyển nhượng là hai cá nhân, trong đó ông Bùi Ngươn Phong nắm gần như toàn bộ cổ phần. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, ông Nguyễn Bá Dương đã mua lại 50% vốn từ ông Phong, đưa cơ cấu cổ đông về 3 cá nhân.

Công ty Song Hỷ Quốc Tế là chủ đầu tư dự án Bcons NewSky (tên cũ là Aster Garden Towers). Ảnh phối cảnh: Bcons.

Đến tháng 5/2025, cơ cấu sở hữu công ty này gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong nắm 49,627%, ông Nguyễn Bá Dương nắm 50% và bà Trần Thị Hà giữ 0,328%; bà Hà khi đó là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2025, Bcons bắt đầu tham gia với tỷ lệ 5%. Chỉ hai tháng sau, đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này nâng sở hữu lên 60%, trở thành cổ đông chi phối, trong khi tỷ lệ của các cổ đông còn lại giảm xuống. Đến cuối năm 2025, bà Trần Thị Hà không còn giữ vai trò điều hành.

Với thay đổi mới nhất, Song Hỷ Quốc Tế đã chính thức về tay Bcons. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty đã được điều chỉnh sang kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Hiện, dự án do Song Hỷ Quốc tế làm chủ đầu tư cũng được đổi tên thương mại thành Bcons NewSky, quy mô gần 2 ha gồm 2 block cao 29 tầng, cung cấp hơn 1.500 căn hộ 2-3 phòng ngủ và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2027.