Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương thay tổng giám đốc

Sau khi vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025, Newtecons - doanh nghiệp do ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch - đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Ông Nguyễn Quang Thụy vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Newtecons. Ảnh: Newtecons.

CTCP Đầu tư xây dựng Newtecons vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Nguyễn Quang Thụy (sinh năm 1973) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, thay ông Võ Thanh Liêm.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Thụy giữ chức Giám đốc điều hành tại Newtecons. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và là một trong những nhân sự gắn bó từ những ngày đầu thành lập công ty.

Ông được đánh giá là người góp phần xây dựng hệ thống quản lý tại các công trình, tham gia đào tạo nhiều thế hệ chỉ huy trưởng, giám sát, kỹ sư, đồng thời tổ chức huy động nguồn nhân lực thần tốc cho doanh nghiệp.

Người tiền nhiệm của ông Thụy là ông Võ Thanh Liêm (sinh năm 1977), đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 6/2022. Trước khi gia nhập Newtecons, ông Liêm có gần 20 năm làm việc tại Coteccons, từng giữ chức Quyền tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Thành lập năm 2003, Newtecons hiện có vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng , do ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những tổng thầu xây dựng lớn trên thị trường, với danh mục dự án trải dài trên cả nước và quy mô nhân sự hơn 5.360 người.

Newtecons là một trong 10 doanh nghiệp thành viên của liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành - với tổng giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng . Đây được xem là một trong những gói thầu hạ tầng hàng không lớn nhất hiện nay.

Trong năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục trúng thầu và triển khai nhiều dự án quy mô lớn như Lumi Residential, Masteri Cổ Loa và Lumière Evergreen.

Kết thúc năm 2025, Newtecons ghi nhận doanh thu 13.170 tỷ đồng , hoàn thành 110% kế hoạch đề ra trong năm. Doanh nghiệp xác định 2026 là năm bản lề khi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40%, với giá trị backlog đạt 18.500 tỷ đồng .

Không chỉ riêng Newtecons, hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương dẫn dắt còn có Ricons và Sol E&C. Trong năm 2025, tổng doanh thu của hệ sinh thái này đạt khoảng 29.000 tỷ đồng , trong đó riêng mảng xây lắp của ba doanh nghiệp đóng góp 26.000 tỷ đồng .