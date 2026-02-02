Một nhà thầu ở sân bay Long Thành lập kỷ lục doanh thu

Tổng công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu 11.810 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là mức doanh thu năm cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 (UPCoM: CC1) ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.359 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp của nhà thầu này tăng 22% lên gần 200 tỷ đồng , tương đương biên lãi gộp nâng từ 3,8% lên 11,9%.

Phối cảnh cầu Cát Lái khởi công ngày 15/1, dự án do CC1 làm nhà đầu tư. Ảnh: TEDI.

Trong quý vừa qua, CC1 ghi nhận biến động mạnh về nguồn thu phụ lẫn chi phí. Theo đó, doanh thu tài chính giảm 72% xuống còn 100 tỷ đồng , chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư sụt giảm. Mặt khác, chi phí tài chính tăng 49% lên gần 150 tỷ đồng do công ty đẩy mạnh vay nợ.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, CC1 báo lãi sau thuế gần 45 tỷ đồng , giảm 73% so với cùng kỳ năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu của CC1 đạt hơn 11.810 tỷ đồng , tăng 16% so với năm trước đó. Đây cũng là mức doanh thu hàng năm cao nhất mà CC1 từng đạt được kể từ khi thành lập vào năm 1979. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của nhà thầu này chỉ đạt 227 tỷ đồng , giảm so với năm 2024.

So với kế hoạch đề ra năm 2025, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 92% chỉ tiêu doanh thu và 61% lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của CC1 đạt hơn 17.000 tỷ đồng , tăng hơn 2% so với đầu năm. Công ty đang có gần 2.300 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Nợ phải trả đến cuối năm ngoái là 12.585 tỷ đồng , tăng hơn 3%, chiếm 53% là nợ vay tài chính.

Hiện, CC1 đang triển khai khoảng 70 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó nhiều dự án lớn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ngoài các dự án cầu tại Đồng Nai, doanh nghiệp còn tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn khác, như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng .

Song song đó, CC1 đang thi công và tham gia các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, sân bay Đồng Hới, Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhiệt điện Na Dương...

Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, theo đuổi các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc - lĩnh vực hạ tầng chiến lược trong định hướng phát triển lâu dài.

Lãnh đạo CC1 cho biết một số dự án lớn như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội… dự kiến lần lượt đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong các giai đoạn tiếp theo. Doanh nghiệp mở rộng danh mục dự án, đặc biệt ở mảng hạ tầng giao thông và đô thị nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào các mảng xây dựng truyền thống trong bối cảnh đầu tư hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh.

Phối cảnh cầu Long Hưng được khởi công ngày 15/1. Ảnh: BRITEC.

Trong tháng 1 năm nay, CC1 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/cổ phiếu. Với đợt chào bán này, CC1 dự kiến huy động 1.110 tỷ đồng để phục vụ đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phân bổ hơn 849 tỷ đồng , tương đương khoảng 76% số vốn huy động, để góp vốn thực hiện dự án cầu Cát Lái - công trình có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng .

Phần còn lại, gần 261 tỷ đồng , dự kiến được sử dụng cho dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2). Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng .

Theo lãnh đạo CC1, việc tham gia các dự án PPP mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, như thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, tạo giá trị backlog lớn và duy trì dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định.

Đồng thời, mô hình này còn giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần xây lắp, khẳng định vị thế là một trong những nhà thầu hạ tầng hàng đầu Việt Nam và tạo nền tảng để từng bước vươn ra thị trường quốc tế.