Người dân Đồng Nai sắp kết thúc hơn 3 thập kỷ chờ đợi một cây cầu

Sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi, sáng nay (15/1), dự án cầu Cát Lái dài hơn 11 km vượt sông Đồng Nai kết nối với TP.HCM đã chính thức khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng.

Bến phà Cát Lái thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc do nhu cầu di chuyển, lưu thông người dân TP.HCM và Đồng Nai quá lớn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sáng 15/1, tỉnh Đồng Nai cùng Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Đây là một trong hai dự án hạ tầng trọng điểm được Đồng Nai khởi công dịp này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

'Kỳ tích đã xuất hiện'

Từ sáng sớm, khi buổi lễ động thổ chưa bắt đầu, anh Trần Duy Trung (43 tuổi, công nhân cảng Cát Lái, ngụ xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) đã có mặt theo dõi sự kiện. Anh Trung cho biết đã về sinh sống tại đây từ năm 2010. Anh theo dõi dự án ngay từ khi chuyển về địa phương và cho rằng hôm nay là ngày vui của rất nhiều người, đặc biệt là người dân Đồng Nai, trong đó có bản thân anh.

“Dự án đã bị trì hoãn nhiều lần nhưng lần này kỳ tích đã xuất hiện. Thật sự tôi rất vui và vui thay cho những người đang sinh sống tại Đồng Nai, các nhà đầu tư. Tôi cảm ơn Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm”, anh Trung phấn khởi chia sẻ.

Tương tự, anh Phạm Quốc Thịnh (42 tuổi, sinh sống tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), cho biết mỗi khi cần sang quận 2 cũ, anh đều phải di chuyển bằng phà Cát Lái và cũng như nhiều người dân khác, thường phải chờ đợi rất lâu vào giờ cao điểm.

Theo anh Thịnh, lễ động thổ dự án cầu Cát Lái là niềm vui lớn và anh rất mong chờ được nhìn thấy cây cầu hoàn thành trong vòng 3 năm tới. "Tôi hy vọng cầu triển khai đúng tiến độ", anh Thịnh nói.

Còn chị Nguyễn Thị Thùy Linh (50 tuổi, hiện sinh sống tại khu vực thuộc quận 7 cũ), cho biết chị cũng thường xuyên phải sử dụng phà Cát Lái để giao hàng từ nhà sang Đồng Nai.

“Có những lần kẹt xe phải chờ phà hơn 30 phút, rất bất tiện. Vì vậy tôi rất vui khi hôm nay dự án cầu Cát Lái đã được triển khai. Dù phải chờ thêm 3 năm nữa tôi vẫn sẵn sàng chờ”, chị Linh chia sẻ.

Người dân TP.HCM và Đồng Nai đều đặt kỳ vọng lớn vào cây cầu kết nối giữa 2 địa phương. Ảnh: Thảo Liên.

Cầu Cát Lái sẽ hoàn thành năm 2029

Tại lễ khởi công sáng nay, ông Lê Bảo Anh, đại diện liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Xây dựng Số 1 cho biết việc được giao thực hiện dự án vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề của tổng công ty.

Nhận thức rõ quy mô và tầm quan trọng của công trình, CC1 đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách bài bản, đồng thời thống nhất quyết định giảm 5% giá trị hợp đồng BT, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư.

"Đây không phải là một yếu tố mang tính thương mại đơn thuần mà là cam kết rõ ràng về hiệu quả đầu tư, về trách nhiệm chia sẻ với Nhà nước và xã hội, trên cơ sở năng lực quản trị chi phí, tổ chức thi công và kiểm soát rủi ro của nhà đầu tư", ông Anh khẳng định.

Ông Lê Bảo Anh, đại diện liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thảo Liên.

Ông Anh cho biết tổng chiều dài của dự án khoảng 11,64 km, đảm bảo quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 18.299 tỷ đồng , chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.

Thời gian xây dựng dự án từ năm 2026, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác năm 2029. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đại diện CC1 cam kết sẽ đảm bảo tiến độ dự án, quản lý chặt chẽ minh bạch nguồn vốn đầu tư, không để xảy ra thất thoát, nỗ lực cao nhất để dự án triển khai an toàn và hiệu quả.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết việc triển khai cầu Cát Lái là sự kết hợp chặt chẽ giữa Đồng Nai và TP.HCM, là công trình mà người dân hai địa phương đã mong đợi suốt hơn 30 năm qua. Việc triển khai dự án nhằm giải quyết căn cơ điểm nghẽn giao thông tại phà Cát Lái, vốn gây cản trở đi lại, giao thương và hạn chế thu hút đầu tư trong nhiều năm.

Riêng đối với tỉnh Đồng Nai, cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp Nhơn Trạch trở thành đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ và logistics gắn với sân bay Long Thành.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thảo Liên.

Nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và chất lượng, Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương triển khai thủ tục xây dựng, thiết kế kỹ thuật; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên vật liệu xây dựng cho nhà đầu tư.

Đối với TP.HCM, Phó thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện. Đồng thời, TP.HCM phải quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cầu Cát Lái, đặc biệt là tuyến đường dẫn để đảm bảo người dân đi lại thuận lợi từ trung tâm thành phố đến Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đối với Bộ Xây dựng và các bộ ngành, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đồng hành, hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư về chuyên môn; kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư.

Còn với nhà đầu tư và nhà thầu, Phó thủ tướng đề nghị tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại và thi công khoa học; lấy chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường làm tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng gửi lời tới người dân, mong người dân đồng tình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm hoàn thành.

Tỉnh Đồng Nai và TP.HCM là hai địa phương liền kề, nhưng hiện trạng kết nối giữa 2 địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông của người dân. Tại khu vực xây dựng cầu Cát Lái, người dân 2 địa phương vẫn chủ yếu di chuyển thông qua hệ thống phà Cát Lái. Từ năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch xây dựng cây thay thế phà Cát Lái. Đến năm 2003, dự án cầu Cát Lái được đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài sau đó do chưa đạt được thống nhất, dự án vẫn chưa thể triển khai. Đến tháng 5/2017, Thủ tướng đã chấp thuận bổ sung dự án cầu Cát Lái vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Tháng 8/2019, Thủ tướng tiếp tục giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư. Tháng 10/2025 vừa qua, tại hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bàn về các giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 địa phương, lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất kế hoạch xây dựng cầu Cát Lái.

Cũng trong hôm nay, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía bắc và đông bắc TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Xa lộ Hà Nội, tuyến Long Thành - Dầu Giây. Bên cạnh đó, việc hình thành dự án sẽ trực tiếp thúc đầy quá trình đô thị hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án có điểm đầu tại phường Long Phước, TP.HCM, điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cầu Long Hưng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 11.496 tỷ đồng , chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028, sau đó công trình sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Sau khi cầu Cát Lái và cầu Long Hưng hoàn thành, hạ tầng kết nối giữa Nhơn Trạch (Đồng Nai) và TP.HCM sẽ được cải thiện đáng kể, từ đó, các khu đô thị hiện hữu và đang phát triển tại khu vực này, gồm Izumi City, Ecopark, SwanBay, Swan Park hay Aqua City, được đánh giá sẽ hưởng lợi về khả năng tiếp cận TP.HCM và các khu vực lân cận.