TP.HCM sẽ có thêm 6 cây cầu trong 4 năm tới

Dự kiến khởi công năm 2026, đến 2029, TP.HCM sẽ có thêm ít nhất 6 cây cầu nghìn tỷ, bổ sung hành lang kết nối trung tâm, tăng cường liên kết các vùng động lực tăng trưởng mới.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi hàng loạt dự án hạ tầng lớn về đích, đồng thời cũng là lúc TP.HCM khởi công những dự án quy mô hơn, nổi bật là các dự án cầu đường trọng điểm.

Cầu Thủ Thiêm 4

Với vốn đầu hơn 5.063 tỷ đồng , dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành nhanh chóng để đồng bộ hạ tầng đô thị phía đông - nam. Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến lựa chọn nhà thầu và khởi công vào quý IV/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 được triển khai theo hình thức đầu tư công, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Vị trí dự kiến xây cầu Thủ Thiêm 4 phía bên bờ Nguyễn Cơ Thạch (TP Thủ Đức cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Quy mô xây dựng gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), có vận tốc thiết kế 60 km/h và tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.

Bên cạnh mở thêm tuyến kết nối đông - nam TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho trục đường đang quá tải như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, nút giao Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư - Bến Nghé, Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Tân Thuận...

Cầu Cần Giờ

Cầu Cần Giờ cũng vừa được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến "bấm nút" khởi công vào năm 2026, hoàn thành năm 2028. Dự án được thực hiện theo phương thức công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tổng vốn đầu tư cầu Cần Giờ là 13.201 tỷ đồng , trong đó, phần do nhà đầu tư thu xếp khoảng 9.773 tỷ đồng , bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay; ngân sách TP.HCM tham gia khoảng 3.428 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng hạ tầng.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Cần Giờ - Vũng Tàu đều có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp, cảng biển và logistics nhưng chưa có tuyến giao thông trực tiếp. Hiện, từ Cần Giờ muốn đi Vũng Tàu, người dân phải đi vòng qua Quốc lộ 51 hoặc đi phà Cần Giờ - Vũng Tàu mất 90-120 phút.

Hiện nay, Tập đoàn Vingroup đang đề xuất đầu tư xây dựng cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, với thời lượng di chuyển rút ngắn còn 10 phút. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2029, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đề xuất, tuyến cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 - Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Chiều dài tuyến khoảng 14,67 km, trong đó phần hầm vượt biển 3,1 km, cầu vượt biển gần 8 km và phần đường dẫn gần 3 km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 104.410 tỷ đồng , đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động 100%, không sử dụng vốn đầu tư công. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.

Báo cáo tiền khả thi dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup đang trong quá trình chờ UBND TP.HCM thẩm định.

Cầu Phú Mỹ 2

Cầu Phú Mỹ 2 vừa được HĐND TP.HCM chốt chủ trương đầu tư với quy mô vốn 23.185 tỷ đồng (bao gồm lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư). Dự án được thực hiện theo phương thức công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Trong cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng và ngân sách thành phố khoảng 5.807 tỷ đồng . Việc thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành, bàn giao.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2, một đường dưới mặt đất, hai đường trên cầu cạn. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe (6 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe với hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ khu nam TP.HCM sang Nhơn Trạch và sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND TP.HCM sẽ giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, theo đề xuất của Tập đoàn Masterise, dự án sẽ làm đường nhiều tầng, bao gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn.

Cầu đường Bình Tiên

Để kịp khởi công dự án cầu - đường Bình Tiên trong năm tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư, làm cơ sở triển khai thi công theo kế hoạch. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng , sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tuyến dự kiến dài 3,6 km nối từ đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Bình Hưng). Công trình gồm cầu vượt dài 3,1 km, rộng 4-6 làn xe, bắc qua kênh Tàu Hũ, kênh Đôi, đường Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh để kết nối Quốc lộ 50; phía dưới bố trí đường song hành rộng 2-6 làn.

Cầu - đường Bình Tiên khi hoàn thành được kỳ vọng mở thêm trục giao thông mới từ trung tâm về khu nam TP.HCM và cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ), đồng thời kết nối với Vành đai 2, 3 và 4 TP.HCM.

Cầu đường Nguyễn Khoái

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái dự kiến xong sớm nhất khi vừa được khởi công ngày 19/12, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Tuyến giao thông này được kỳ vọng giảm áp lực cho trục đường Nguyễn Tất Thành, Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ nối quận 1, quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè (cũ), khu vực phía nam TP.HCM.

Công trình có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,5 km và phần đường 2,3 km, nối từ đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ). Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công với tổng kinh phí hơn 3.724 tỷ đồng .

Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.