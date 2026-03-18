Toàn cảnh gần 15 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM trước mốc thông xe 30/4

Dự án Vành đai 3 qua TP.HCM có chiều dài hơn 47 km, trong đó gần 14 km đoạn qua TP Thủ Đức được thiết kế là đường trên cao, 4 làn xe trong giai đoạn 1. Tuyến đường này bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua TP Thủ Đức (cũ) và kết thúc tại nút giao Tân Vạn. Trong ảnh là nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào giữa tháng 3, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn chui qua cao tốc TP.HCM - Long Thành đã được khẩn trương nền đường, cấp phối đá dăm chờ thảm nhựa.

Nhìn từ trên cao, tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến khu đô thị Vinhomes Grand Park trải nhựa toàn bộ, đang được thi công đúc lan can và lắp dải phân cách. Tuyến song hành hai bên cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công nền đường, trụ cầu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, khoảng 15 km đi qua TP Thủ Đức (cũ) đã cơ bản hoàn chỉnh, được thảm nhựa gần hết tuyến chính, nối từ khu vực nút giao đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài ra gần đoạn nút giao Tân Vạn.

Đoạn Vành đai 3 đi qua đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ) thuộc gói thầu XL3 đã thảm nhựa hoàn chỉnh. Tuyến song hành hai bên đang được nhà thầu thi công cấp phối đá dăm.

Đoạn cầu cạn dài hàng km đã được kết nối liền mạch đi xuyên qua hàng chục tòa nhà cao tầng của khu đô thị Vinhomes Grand Park. Hiện tại, giá các căn hộ ở đây dao động từ 53 triệu đến 80 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và diện tích.

Đoạn Vành đai 3 trên cao từ chùa Bửu Long đến khu đô thị Vinhomes Grand Park đã hiện rõ toàn bộ hình hài với mặt đường được thảm nhựa kéo dài khoảng 4 km, đang được nhà thầu thi công hạng mục tường chống ồn.

Hiện tại, chỉ còn khoảng 2 km đoạn từ cầu Đồng Tròn hướng về chùa Bửu Long đang thi công bản mặt cầu, lan can và chờ thảm nhựa.

Trên công trường đang có khoảng 500 công nhân, kỹ sư và máy móc chuyên dụng làm việc liên tục ngày đêm để bám sát mốc thông xe.

Dự kiến đến tháng 6, đoạn 2 km cầu cạn cuối cùng sẽ được thông xe đồng bộ cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM). Hiện nút giao Tân Vạn cũng đang được gấp rút thi công nhằm đồng bộ với việc thông xe toàn tuyến Vành đai 3 vào tháng 6.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đến nay, toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM đã đạt khối lượng thi công trên 73%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng khoảng 14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa thể khai thác do chưa kết nối với nút giao Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang triển khai 3 gói thầu thi công xây lắp chính đạt sản lượng hơn 63%.

Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 95% khối lượng thi công, trên công trường đang có hàng trăm công nhân, kỹ sư thi công khẩn trương để hợp long dự án vào tháng 5/2026.

