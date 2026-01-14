Cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai sắp động thổ sau 3 thập kỷ chờ đợi

Dự án cầu Cát Lái sẽ chính thức được động thổ vào ngày mai (15/1). Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được xây dựng đến năm 2029, trong đó thời gian thi công phần cầu và đường khoảng 48 tháng.

Khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai gần các cụm cảng Cát Lái, Đồng Nai, Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây đều là những công trình có vai trò kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 địa phương cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.

Dự án cầu Cát Lái được lãnh đạo tỉnh đánh giá là công trình được người dân mong đợi từ lâu. Do vậy, công tác tổ chức lễ khởi công, động thổ và thông xe kỹ thuật cần được thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu thành phần.

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.694 tỷ đồng , trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 3.426 tỷ đồng ; chi phí xây dựng khoảng 9.498 tỷ đồng . Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi vào khoảng 140 ha.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, đi qua phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (Đồng Nai). Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về quy mô kỹ thuật, cầu Cái Lái có vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần cầu chính dài khoảng 3 km, được thiết kế dạng cầu dây văng liên tục, mặt cắt ngang rộng 33,5 m, bảo đảm quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 100 m. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng các tuyến đường song hành hai bên đảm bảo 6 làn xe cơ giới. Hệ thống nút giao trên tuyến bao gồm các nút giao với đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, đường liên cảng phía Nhơn Trạch, tỉnh lộ 25C và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bản đồ hướng tuyến dự án cầu Cát Lái. Ảnh: CC1.

Cầu Cát Lái nằm ở trung tâm của trục phát triển đông - nam TP.HCM, điểm giao của hai vùng phát triển đô thị - công nghiệp trọng điểm của cả nước. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu không chỉ trực tiếp thay thế tuyến phà Cát Lái, giảm thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, mà còn mở thêm trục kết nối mới giữa khu đô thị Thủ Thiêm với Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

Cầu Cát Lái cũng đóng vai trò kết nối chiến lược với các trục giao thông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đa hướng phục vụ phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Theo nhà đầu tư, dự án phù hợp với các đồ án quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, quy hoạch giao thông tỉnh Đồng Nai và định hướng phát triển khu vực Cát Lái - Nhơn Trạch trở thành trung tâm logistics, công nghiệp - dịch vụ và đô thị xanh của vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và khởi công thêm 5 dự án khác, gồm: thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14; khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.800 căn hộ); dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.490 căn hộ) và dự án nhà ở xã hội chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.

Tỉnh Đồng Nai và TP.HCM là hai địa phương liền kề, nhưng hiện trạng kết nối giữa 2 địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông của người dân. Tại khu vực xây dựng cầu Cát Lái, người dân 2 địa phương vẫn chủ yếu di chuyển thông qua hệ thống phà Cát Lái. Từ năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch xây dựng cây thay thế phà Cát Lái. Đến năm 2003, dự án cầu Cát Lái được đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài sau đó do chưa đạt được thống nhất, dự án vẫn chưa thể triển khai. Đến tháng 5/2017, Thủ tướng đã chấp thuận bổ sung dự án cầu Cát Lái vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Tháng 8/2019, Thủ tướng tiếp tục giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư. Tháng 10/2025 vừa qua, tại hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bàn về các giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 địa phương, lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất kế hoạch xây dựng cầu Cát Lái.