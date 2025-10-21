Dự án cầu Cát Lái có diễn biến mới

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) làm nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai gần các cụm cảng Cát Lái, Đồng Nai, Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao CC1 làm nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn. Đơn vị phải nộp hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 31/10.

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện trước đây.

Đồng thời, CC1 chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai... theo đúng quy định pháp luật.

CC1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, so sánh các hình thức hợp đồng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, làm cơ sở tính toán tổng mức đầu tư dự án; lập bảng tiến độ triển khai dự án.

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu Cát Lái trong năm 2026. Sau khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn đối với sự phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch. Theo quy hoạch, cầu Cát Lái cũng là hạng mục quan trọng hình thành nên tuyến kết nối giao thông từ sân bay quốc tế Long Thành đến TP.HCM thông qua tuyến đường tỉnh 25C.

Theo đề xuất của CC1 trước đây, tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, với tổng mức đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, phương án 1 là hợp đồng BOT và BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách Nhà nước; phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách Nhà nước; và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có thông tin thêm về dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường dẫn. Về chủ trương, tỉnh này ủng hộ việc CC1 nghiên cứu thực hiện dự án. Nhà đầu tư sẽ phối hợp với các sở ngành và địa phương nghiên cứu hướng tuyến, cập nhật các quy hoạch; xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Sau khi thống nhất với UBND TP.HCM về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tỉnh sẽ xem xét việc giao đơn vị đề xuất dự án theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất của CC1, toàn tuyến cầu Long Hưng dài 11,7 km, điểm đầu giao với đường Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Gò Công; điểm cuối giao với Quốc lộ 51 (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Tổng mức đầu tư dự án gần 11.000 tỷ đồng .

Trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM xác định thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối với tỉnh Đồng Nai bằng các đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn. Trong đó, cầu Cát Lái nằm trong danh sách ưu tiên.

Về vị trí địa lý, Đồng Nai giáp ranh TP.HCM, giao thông đường bộ thuận lợi nhưng đường sông lại bị chia cắt bởi các con sông như Đồng Nai, Lòng Tàu, Đồng Tranh và Thị Vải. Việc xây dựng các cầu mới nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế hai địa phương.