Bước tiến mới với dự án cầu Cát Lái

Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 9.300 tỷ đồng đầu tư dự án cầu Cát Lái, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính xem xét trong kế hoạch đầu tư công 2026-2030.

Hiện trạng khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ngày 15/8.

Theo đó, liên quan đến việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa 2 dự án hạ tầng giao thông liên vùng là cầu Cát Lái (thay phà) và đường kết nối từ đường tỉnh 753 qua cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cần thiết đầu tư 2 dự án này để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng 2 dự án nêu trên với tổng nguồn vốn hơn 27.000 tỷ đồng .

Trong đó, Đồng Nai cần Trung ương hỗ trợ hơn 9.300 tỷ đồng để cùng TP.HCM thực hiện dự án xây cầu Cát Lái có quy mô mặt cắt ngang cầu 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Đối với dự án đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM có tổng mức đầu tư hơn 23.800 tỷ đồng , tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị của dự án khoảng 17.700 tỷ đồng .

Cùng với đó, địa phương cũng kiến nghị hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đoạn tuyến 1, 20, 51, 56 đã được bàn giao cho địa phương quản lý.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng xem xét kiến nghị này của tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo nguyên tắc khi giao nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương phải bố trí đủ nguồn lực để địa phương triển khai thực hiện.

Ngoài ra, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm nay, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục giải phóng mặt bằng, thi công ở 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai phải tổ chức đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và di dời các cột điện cao thế.

Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành đồng bộ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và các dự án thành phần 2, 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 25/12.