Tận mắt thấy cây cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam

Sau gần 2 năm tái khởi động, cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp của cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để về đích.

cau binh khanh thong xe anh 1

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

cau binh khanh thong xe anh 2

Công trình được khởi công từ tháng 8/2015 nhưng phải tạm dừng thi công vào cuối năm 2018 do vướng mắc về nguồn vốn, khi đã đạt khoảng 70% tiến độ. Sau gần 5 năm gián đoạn, cầu Bình Khánh là một trong hai cầu dây văng lớn nhất thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được tái khởi động vào cuối tháng 10/2023.
cau binh khanh thong xe anh 3cau binh khanh thong xe anh 4cau binh khanh thong xe anh 5cau binh khanh thong xe anh 6

Đại diện nhà thầu Shimizu cho biết đến ngày 20/8, cầu dây văng Bình Khánh đã hoàn thành hơn 97,5% khối lượng thi công. Hiện công trình đang được khẩn trương thảm nhựa bản mặt cầu chính, lắp đặt dải phân cách và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ bảo đảm an toàn giao thông.
cau binh khanh thong xe anh 7

Hệ thống biển báo giao thông, các tấm chống lóa, vạch kẻ đường đã được nhà thầu thi công xong phần lớn khối lượng.
cau binh khanh thong xe anh 8

Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình, bảo đảm đúng cam kết và yêu cầu kỹ thuật.
cau binh khanh thong xe anh 9

Đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam của VEC cho biết tiến độ gói thầu J1 - cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ cán đích đúng kế hoạch, tức khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9.
cau binh khanh thong xe anh 10

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, đi qua địa phận TP.HCM và Đồng Nai. Đầu năm 2025, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức thông xe, đưa vào khai thác gần 30 km trên hai đoạn: Từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51.
cau binh khanh thong xe anh 11

Sắp tới, khi cầu Bình Khánh (gói thầu J1) hoàn thành và cầu Phước Khánh (gói thầu J3, dự kiến xong trong năm 2026) được đưa vào sử dụng, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức khép kín.

cau binh khanh thong xe anh 12

Tuyến đường này sẽ trở thành trục giao thông liên vùng quan trọng kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ. Với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, cầu Bình Khánh là hạng mục lớn nhất của dự án.

Quỳnh Danh

