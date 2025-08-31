Tận mắt thấy cây cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8/2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng .

Công trình được khởi công từ tháng 8/2015 nhưng phải tạm dừng thi công vào cuối năm 2018 do vướng mắc về nguồn vốn, khi đã đạt khoảng 70% tiến độ. Sau gần 5 năm gián đoạn, cầu Bình Khánh là một trong hai cầu dây văng lớn nhất thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được tái khởi động vào cuối tháng 10/2023.

Đại diện nhà thầu Shimizu cho biết đến ngày 20/8, cầu dây văng Bình Khánh đã hoàn thành hơn 97,5% khối lượng thi công. Hiện công trình đang được khẩn trương thảm nhựa bản mặt cầu chính, lắp đặt dải phân cách và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ bảo đảm an toàn giao thông.

Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình, bảo đảm đúng cam kết và yêu cầu kỹ thuật.

Đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam của VEC cho biết tiến độ gói thầu J1 - cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ cán đích đúng kế hoạch, tức khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, đi qua địa phận TP.HCM và Đồng Nai. Đầu năm 2025, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức thông xe, đưa vào khai thác gần 30 km trên hai đoạn: Từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51.

Sắp tới, khi cầu Bình Khánh (gói thầu J1) hoàn thành và cầu Phước Khánh (gói thầu J3, dự kiến xong trong năm 2026) được đưa vào sử dụng, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức khép kín.

Tuyến đường này sẽ trở thành trục giao thông liên vùng quan trọng kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ. Với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng , cầu Bình Khánh là hạng mục lớn nhất của dự án.

Thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hai cầu dây văng Bình Khánh (sắp hợp long) và Phước Khánh (vừa tái khởi công) nổi bật với tĩnh không thông thuyền 55 m cao nhất Việt Nam.

Sáng 19/8, cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác, sớm hơn kế hoạch gần nửa năm.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.