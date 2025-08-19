Người dân Đồng Tháp - Vĩnh Long vui mừng ngày cầu Rạch Miễu 2 thông xe

Từ sáng sớm, người dân từ Vĩnh Long , Đồng Tháp và các tỉnh lân cận đã hồ hởi tập trung về hai đầu cầu, mang theo nón lá, ô che và khăn trùm để tránh cái nắng gay gắt khi phải chờ hàng giờ xem khánh thành cầu Rạch Miễu 2.

Hàng trăm người đã có mặt tại đây từ sớm, dù trời nắng gắt nhưng ai cũng hồi hộp chờ đợi phút giây khánh thành cầu Rạch Miễu 2 do chính các nhà thầu và đội ngũ công nhân, kỹ sư Việt Nam thi công.

Công trình Cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn có chiều dài 17,6 km, tổng vốn đầu tư 6.810 tỷ đồng từ ngân sách, do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) thực hiện. Riêng phần cầu chính dài 1,97 km với thiết kế dây văng 112 bó cáp, hai trụ tháp chính cao 113 m, mặt cầu rộng 21,5 m.

Nhiều người giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc lịch sử ngày cầu Rạch Miễu 2 khánh thành. Phía xa, vài thanh niên còn trèo lên xe lu, tìm cho mình chỗ ngồi cao để theo dõi buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi, Đồng Tháp) đã mang dù ra ngồi chờ ở ven đường từ 7h sáng để được tận mắt chứng kiến giây phút khánh thành cầu Rạch Miễu 2. Trên gương mặt rám nắng, ánh mắt bà ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động. "Bao năm qua, bà con nơi đây muốn qua cầu rất vất vả vì kẹt xe triền miên, có khi chờ hàng giờ. Vì vậy, chúng tôi mong chờ từng ngày khoảnh khắc cây cầu này thông xe", bà Bé chia sẻ.

Hơn 12h ngày 19/8, công trình cầu Rạch Miễu 2 chính thức được khánh thành. Tham dự sự kiện có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo Bộ Xây dựng và các địa phương.

Công trình hoàn thành sớm 5 tháng so với kế hoạch, đồng thời cũng là dấu ấn khi đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn công nghệ cầu dây văng, từ khâu thiết kế cho đến thi công, với tổng cộng hơn 350 công nhân, 70 kỹ sư và 35 mũi thi công.

Ông Cấn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng, Giám đốc Ban điều hành Trungnam E&C (đứng đầu liên danh tổng thầu) chia sẻ: "Sau khoảng gần 3 năm thi công và bám trụ với dự án, chúng tôi rất phấn khởi vì đã được chứng kiến thành quả lao động của bản thân cũng như toàn bộ anh em. Thật sự rất vui mừng khi được hòa chung niềm vui của người dân 2 tỉnh Bến Tre - Tiền Giang (cũ) và nay là tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long".

Cầu Rạch Miễu 2 thông xe sẽ giúp phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long . Cầu cũng rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau .

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác, nhưng hàng ngàn người dân vẫn tìm mọi cách để lên cầu Rạch Miễu 2 chiêm ngưỡng, tụ tập ăn uống…

Sau 3 năm thi công, cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Dự kiến, cầu sẽ hợp long toàn bộ vào tháng 4 tới và chính thức khai thác vào dịp Quốc khánh 2/9.

