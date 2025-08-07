Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM với Đồng Nai

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết toàn tuyến dự án dài 8,7 km hiện đã đạt 99% khối lượng. Trong đó, cầu Nhơn Trạch đã thông xe kỹ thuật từ ngày 30/4 và đang hoàn tất hệ thống an toàn giao thông, các thủ tục cuối cùng để đưa vào khai thác từ ngày 19/8.

Dự án thi công gói thầu XL01 có tổng chiều dài 8,22 km, bao gồm 6,3 km qua tỉnh Đồng Nai và 1,92 km qua TP.HCM, với tổng mức đầu tư trên 6.900 tỷ đồng . Trong đó, riêng phần cầu Nhơn Trạch là 1.800 tỷ đồng .

Cầu Nhơn Trạch có thiết kế 39 trụ và 2 mố cầu, được xây dựng với quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, rộng 20,5-26 m, 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Trong đó, phần cầu chính sử dụng cấu trúc 5 trụ - 4 nhịp, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 30,5 m, cho phép tàu tải trọng đến 5.000 DWT lưu thông qua sông Đồng Nai.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào đầu tháng 8, toàn bộ phần cầu chính đã hoàn thiện, các hạng mục phụ trợ như dải phân cách, kẻ vạch trên mặt cầu đang được gấp rút hoàn thiện..

Hệ thống biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu, chỉ dẫn tốc độ ở hai đầu cầu đã được lắp đặt gần như hoàn chỉnh.

Nút giao giữa cầu Nhơn Trạch và cao tốc TP.HCM - Long Thành đã được thảm nhựa phần lớn, khi hoàn thành dự án sẽ mở ra lối đi mới cho xe cộ từ TP.HCM sang Đồng Nai.

Các lối lên xuống kết nối cầu Nhơn Trạch từ cao tốc TP.HCM - Long Thành đã được lắp đèn và biển báo giao thông, chờ thi công vạch phân làn.

Đoạn đường tạm khoảng 200 m nối cầu về phía cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được làm khẩn trương. Đoạn này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phụ trách, để đảm bảo việc kết nối giữa cầu và nhánh lên xuống cao tốc được an toàn.

Về tổ chức giao thông, phía Đồng Nai bố trí 2 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp từ tỉnh lộ 25B đến cầu Nhơn Trạch. Xe máy chỉ được phép di chuyển đến đoạn giao với đường Lý Tự Trọng. Các giao điểm tại 25B, ĐT.769 và Lý Tự Trọng đều sẽ được lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu để hướng dẫn và điều tiết phương tiện.

Phía TP.HCM, ôtô sẽ lưu thông từ cầu Nhơn Trạch vào đường dẫn nối cao tốc Long Thành. Tuy nhiên, xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời chưa được phép lưu thông do chưa bố trí được điểm quay đầu. Tốc độ tối đa cho phép trên đoạn tuyến này là 80 km/h.

Khi chính thức đi vào hoạt động, cầu Nhơn Trạch sẽ góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời san sẻ áp lực cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - tuyến đang trong tình trạng quá tải nhưng chưa được mở rộng. Bên cạnh đó, công trình còn có vai trò thúc đẩy giao thông liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Đông Nam Bộ.

TP.HCM đang đẩy nhanh gói thầu XL1 Vành đai 3, nhất là tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để kịp kết nối với cầu Nhơn Trạch vào cuối tháng 9 tới đây.

Sau hơn 2 năm thi công, cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM đã vượt tiến độ 4 tháng, chuẩn bị hợp long hai nhịp biên và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào 30/4.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.