Ông Nguyễn Đức Thụy giảm sở hữu tại LPBank xuống dưới 1%

Ông Nguyễn Đức Thụy đã thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank để chuyển sang giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thụy đã giảm tỷ lệ sở hữu tại LPBank xuống dưới 1% sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT. Ảnh: LPB.

Ngày 31/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) đã công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy đã không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Trước đó, ông Thụy từng nắm giữ trực tiếp khoảng 2,76% vốn điều lệ của ngân hàng này. LPBank cho biết việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu này nằm trong lộ trình tái cơ cấu cổ đông đã được công bố.

Vào ngày 23/12 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy đã thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank. Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp Trường Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ). Tên tuổi của ông Thụy gắn liền với hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan Thaiholdings và Thaigroup, hoạt động chính trong các lĩnh vực bất động sản, nguyên vật liệu, năng lượng, thể thao và sau này là tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Ông Thụy gia nhập LPBank từ tháng 5/2021 với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng từ tháng 12/2022.

Về hoạt động kinh doanh của LPBank, kết thúc 9 tháng kinh doanh năm 2025, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng , mức cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của LPBank đến cuối tháng 9 đạt trên 539.000 tỷ đồng ; dư nợ tín dụng đạt 387.900 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.600 tỷ đồng .