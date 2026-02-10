Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc

Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD nhích lên từ mức thấp nhất hơn một tuần, đồng thời nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Mỹ.

Trong phiên đang diễn ra, kim loại quý quay đầu giảm 35,4 USD xuống mốc 5.023 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 9/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 92,1 USD lên 5058,4 USD /ounce, có thời điểm vụt tăng lên vùng giá 5.087 USD /ounce. Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, kim loại quý quay đầu giảm 35,4 USD xuống mốc 5.023 USD /ounce sau khi chịu áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 5.041,6 USD /ounce.

Hiện, giá vàng vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1 khoảng 10%, nhưng đã tăng hơn 12% kể từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index tăng 0,2% từ mức thấp nhất trong hơn một tuần được thiết lập phiên trước đó, khiến các kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

Mới đây, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết mức tăng trưởng việc làm tại Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới do lực lượng lao động tăng chậm hơn. Nhận định này góp phần vào cuộc tranh luận đang diễn ra tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và được kỳ vọng ảnh hưởng đến các quyết định chính sách sắp tới của ngân hàng trung ương.

Đáng chú ý, ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận mới giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ, làm gia tăng những lo ngại lâu nay về tính độc lập của Fed.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng có ít nhất 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, với đợt cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 6. Các kim loại không sinh lợi suất như vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Hiện, thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1, dự kiến công bố vào ngày 11/2, cùng với dữ liệu lạm phát vào ngày 13/2 để có thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 2,5% xuống 81,31 USD /ounce, sau khi tăng gần 7% trong phiên trước đó. Bạc đã đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại ở 121,64 USD /ounce vào ngày 29/1. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay giảm 1,6% xuống 2.088,71 USD /ounce, trong khi palladium giảm 1,7% xuống 1.710,68 USD /ounce.