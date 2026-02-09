Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc 5.000 USD/ounce rồi nhanh chóng suy yếu, cho thấy đây vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với các nhà giao dịch.

Giá vàng thế giới rung lắc quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm bứt phá lên ngưỡng 5.042 USD /ounce, nhưng hiện đã lao dốc về quanh 4.990 USD /ounce, thậm chí có lúc rơi xuống vùng 4.974 USD /ounce.

Kim loại quý từng rớt mạnh khỏi đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1 sau một đợt tăng được giới phân tích đánh giá là "quá xa và quá nhanh". Hiện giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức cao kỷ lục thiết lập ngày 29/1, nhưng đã tăng khoảng 15% kể từ đầu năm đến nay.

Theo Bloomberg, đà phục hồi mới nhất của kim loại quý được hỗ trợ bởi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Sanae Takaichi. Kết quả này củng cố kỳ vọng về chính sách tài khóa nới lỏng hơn và áp lực giảm giá kéo dài đối với đồng yen, qua đó hỗ trợ giá vàng khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh lưu trữ giá trị tốt hơn. Tuy nhiên, khi giá vàng vượt ngưỡng 5.000 USD /ounce, áp lực chốt lời lại bủa vây.

Bất chấp một tuần giao dịch giằng co kể từ đợt sụt giảm lịch sử, giá vàng đã phục hồi khoảng một nửa mức giảm trước đó. Các ngân hàng như Deutsche Bank AG và Goldman Sachs vẫn ủng hộ triển vọng phục hồi của vàng nhờ các động lực nhu cầu dài hạn.

Dữ liệu công bố cuối tuần cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua ròng vàng tháng thứ 15 liên tiếp, cho thấy nhu cầu chính thức vẫn rất bền bỉ.

Trong thời gian tới, nhà giao dịch sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố để có thêm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Báo cáo việc làm tháng 1, dự kiến công bố vào ngày 11/2 (giờ địa phương), được kỳ vọng sẽ cho thấy thị trường lao động đang ổn định trở lại, trong khi dữ liệu lạm phát được công bố vào 13/2.

Ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận mới giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ, làm gia tăng những lo ngại lâu nay về tính độc lập của Fed.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,87% lên 79,89 USD /ounce và có thời điểm chạm mốc 80,1 USD /ounce. Trong khi đó, giá bạch kim gần như đi ngang ở mức 2.097 USD /ounce, trong khi palladium tăng nhẹ 0,77% lên 1.695 USD /ounce.