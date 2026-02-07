Giá vàng trong nước tăng hơn 7 triệu đồng sau một ngày

Diễn biến hồi phục của giá vàng thế giới đang trở thành động lực chính kéo giá vàng trong nước đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần (7/2), đưa giá về sát mốc 180 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước hồi phục trong phiên giao dịch cuối tuần (7/2). Ảnh: Hồng Nhung.

Giá vàng trong nước đang tiếp tục xu hướng phục hồi sau khi giảm về vùng 172 triệu đồng/lượng sáng hôm qua.

Sáng nay, nhờ đà tăng mạnh của giá vàng thế giới đêm qua, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn đang ở mức 3 triệu đồng.

Nếu so với cùng giờ sáng hôm qua, mức tăng của vàng miếng trong nước đã lên tới hơn 7 triệu đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 4% sau một ngày.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác là CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nâng giá vàng miếng lên vùng ngang bằng SJC, phổ biến trên 179 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, với biên độ tăng - giảm mỗi ngày lên tới vài triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vừa ghi nhận đợt phục hồi hơn 7 triệu đồng/lượng, nhưng giá vàng miếng hiện tại vẫn còn cách rất xa đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng, thiết lập hồi cuối tháng 1. Tính từ mốc giá này, người mua vàng đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ 15 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, so với đầu năm, giá vàng miếng vẫn duy trì mức tăng đáng kể khoảng 26,5 triệu đồng/lượng. Tính chung từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng vẫn đang lãi gần 24 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận nhịp hồi phục mạnh trong phiên sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng gần 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên trước đó.

Các doanh nghiệp còn lại cũng tăng giá vàng nhẫn so với cuối phiên liền trước, mức tăng dao động 2-3 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng giao dịch vàng nhẫn ở 176 - 179 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 177 - 179,3 triệu/lượng; còn Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu hiện neo tại 176,3 - 179,3 triệu/lượng.

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng trải qua tuần giao dịch biến động mạnh, khi giá liên tục đảo chiều với biên độ lớn. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn hiện cao hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng khoảng 190 USD /ounce (+4%), lên mức 4.966 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 23 triệu đồng/lượng.